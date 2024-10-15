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▲9名執法人員和3條巨龍魚搏鬥約7個小時，數人在過程中受傷。（圖／翻攝自X）

馬來西亞一家餐廳涉嫌非法飼養巨龍魚，執法人員在圍捕過程中遭遇超過兩公尺長巨龍魚的激烈反抗，共有五名警員因此受傷，送入醫院治療中。綜合馬來西亞媒體報導，一家餐廳非法飼養巨龍魚，警方前往查緝後，與巨龍魚展開搏鬥。其中兩名執法人員膝蓋腫脹，出現呼吸困難，另外三人則是膝蓋及胸膛受輕傷。大馬漁業局總監阿德南指出，這些巨龍魚由馬來西亞麻六甲馬日丹那的一家餐廳業者在餐廳附近的池塘中飼養多年，平時由顧客、餐廳經營者和附近居民進行投餵。他指出，業者並不清楚飼養巨龍魚需要執照。在得知行為違法後，業者自願交出這些「寵物」，大馬漁業局也警告魚主不得再犯。阿德南指出，漁業局接獲民眾投訴，擔心這種魚類會影響馬來西亞的生態，隨即派出九名工作人員於星期五（11日）在甲郊馬日丹那展開圍捕行動。在圍捕過程中，五名來自馬六甲及雪州漁業局的成員遭到攻擊受傷，傷者年齡在35至59歲之間，事後被送往亞羅牙也醫院治療。阿德南表示，當執法人員下水準備圍捕時，巨龍魚表現得非常激動。經過約七個小時的「鬥魚」行動，最終在下午4點30分完成任務。據他透露，最終成功捕獲三條巨龍魚，長度約2.7米，重量約200公斤，當局隨後將牠們送往馬國國家動物園飼養。