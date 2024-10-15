台灣客運正在面臨地位動搖的考驗！在過去幾年，如果要往返南北的話，許多人都會選擇高CP值的國道客運、公路客運搭乘，但隨著時間推移，客運業者現在一年四季都面臨寒冬，近十年載客量暴跌，已經是減半再減半，也有人探討客運回不去的主要原因，業者坦言已經開出月收入7萬至9萬的高薪，仍然還是補不齊人力缺口，非常的頭痛。
有網友在PTT貼文指出「客運以前幾乎可以吃下2/3的載運量，結果現在竟然已經有許多客運業者被逼到退租月台、直接倒閉，怎麼台灣人是突然經濟大噴發都改去搭高鐵了嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「主要還是高鐵崛起，司機人力不足也有影響」、「沒人要當客運司機，想多開路線也沒辦法」、「司機人員不足也是很大原因，往返南北也不是每天，很多人都會直接搭高鐵」、「疫情太多司機出走就也不回來了，高鐵又很強勢，以前搭客運也是要搶票的耶」。
台灣客運回不去最大2原因！疫情慘害司機出走潮、高鐵崛起
綜合現況來說，台灣客運面臨最大的問題就是「司機出走潮」，即便高鐵近年需求量有所提升，但對手強也能激勵自己改進，不過台灣客運業者最解決不了的就是「缺工」問題，因為司機遇缺補不了。2019年台灣遭遇新冠肺炎疫情之後，許多客運路線沒生意停駛，眾多司機出走轉職，疫情過了之後就再也沒回來，讓台灣客運原本在全盛時期有1051條路線，現在已經腰斬至555條左右。
另外，根據交通部統計，高鐵的平均載客量在2023年正式突破日均20萬大關，年載運量超過6100萬，打破通車以來最高紀錄；而台灣客運2023年日均載客量從2007年巔峰60多萬跌至現在日均剩下21.35萬，年載運量從2億變成7100萬，已經快和高鐵呈現死亡交叉，有可能今年數據就正式被超車，都不難看出台灣客運已經回不去，也正面臨經營困境。
客運司機為什麼不回來了？薪水太低根本不是問題
那麼許多人肯定好奇，客運司機為什麼就這樣一去不復返？難道是因為薪水太低嗎？據《TVBS新聞網》報導，台中客運協理陳旗清就表示，公司一直持續都有在徵才，目前公司駕駛的平均薪資落在4.5萬至6.5萬之間，新進駕駛在滿一個月、三個月和五個月時，將各獲得2萬元的獎金，但儘管有如此優渥的條件，大多年輕人的選擇還是去跑多元計程車或是貨運物流等。
葛瑪蘭客運總經理李俊仁則說：「外界認為客運駕駛除了社經地位不高，工時過長很辛苦，對這個行業沒有嚮往度，因此才缺工嚴重，但其實現在法規規範嚴謹，客運駕駛的工時已輕鬆很多，20幾歲入行月薪最高有8萬至9萬，仍然徵不到人令人百思不得其解。」
《NOWnews》記者也實際到104人力銀行查看「客運司機」的職缺，發現業者所言不假，許多客運業者起薪就開出6萬、7萬的高額薪資，但有些職缺早已高掛數月無人應徵。或許如果你持有大車駕照的民眾，現在的工作薪水並沒有這麼高，也能參考看看客運司機的行業，深入去瞭解工作內容，再決定自己適不適合，也許你也會成為改變台灣客運命運的重要一員。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「主要還是高鐵崛起，司機人力不足也有影響」、「沒人要當客運司機，想多開路線也沒辦法」、「司機人員不足也是很大原因，往返南北也不是每天，很多人都會直接搭高鐵」、「疫情太多司機出走就也不回來了，高鐵又很強勢，以前搭客運也是要搶票的耶」。
台灣客運回不去最大2原因！疫情慘害司機出走潮、高鐵崛起
綜合現況來說，台灣客運面臨最大的問題就是「司機出走潮」，即便高鐵近年需求量有所提升，但對手強也能激勵自己改進，不過台灣客運業者最解決不了的就是「缺工」問題，因為司機遇缺補不了。2019年台灣遭遇新冠肺炎疫情之後，許多客運路線沒生意停駛，眾多司機出走轉職，疫情過了之後就再也沒回來，讓台灣客運原本在全盛時期有1051條路線，現在已經腰斬至555條左右。
另外，根據交通部統計，高鐵的平均載客量在2023年正式突破日均20萬大關，年載運量超過6100萬，打破通車以來最高紀錄；而台灣客運2023年日均載客量從2007年巔峰60多萬跌至現在日均剩下21.35萬，年載運量從2億變成7100萬，已經快和高鐵呈現死亡交叉，有可能今年數據就正式被超車，都不難看出台灣客運已經回不去，也正面臨經營困境。
客運司機為什麼不回來了？薪水太低根本不是問題
那麼許多人肯定好奇，客運司機為什麼就這樣一去不復返？難道是因為薪水太低嗎？據《TVBS新聞網》報導，台中客運協理陳旗清就表示，公司一直持續都有在徵才，目前公司駕駛的平均薪資落在4.5萬至6.5萬之間，新進駕駛在滿一個月、三個月和五個月時，將各獲得2萬元的獎金，但儘管有如此優渥的條件，大多年輕人的選擇還是去跑多元計程車或是貨運物流等。
葛瑪蘭客運總經理李俊仁則說：「外界認為客運駕駛除了社經地位不高，工時過長很辛苦，對這個行業沒有嚮往度，因此才缺工嚴重，但其實現在法規規範嚴謹，客運駕駛的工時已輕鬆很多，20幾歲入行月薪最高有8萬至9萬，仍然徵不到人令人百思不得其解。」
《NOWnews》記者也實際到104人力銀行查看「客運司機」的職缺，發現業者所言不假，許多客運業者起薪就開出6萬、7萬的高額薪資，但有些職缺早已高掛數月無人應徵。或許如果你持有大車駕照的民眾，現在的工作薪水並沒有這麼高，也能參考看看客運司機的行業，深入去瞭解工作內容，再決定自己適不適合，也許你也會成為改變台灣客運命運的重要一員。