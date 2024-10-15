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▲客運昔日能夠吃下南北往來至少2/3的乘客，如今卻已經快和高鐵死亡交叉。（圖／國光客運提供）

▲台灣客運載客量年年往下崩跌，最新2023年運量日均剩下21.35萬，高鐵則是日軍運量突破20萬人次，打破通車以來最高紀錄。（圖／新北市勞工局提供）

▲真沒開玩笑，和欣客運國道客運司機開出月薪65000至70000元的高薪，高中畢業就能就職，職缺已經掛了3個月鮮少人應徵。（圖/104人力銀行）

台灣客運正在面臨地位動搖的考驗！在過去幾年，如果要往返南北的話，許多人都會選擇高CP值的國道客運、公路客運搭乘，但隨著時間推移，客運業者現在一年四季都面臨寒冬，近十年載客量暴跌，已經是減半再減半，也有人探討客運回不去的主要原因，有網友在PTT貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應「主要還是高鐵崛起，司機人力不足也有影響」、，即便高鐵近年需求量有所提升，但對手強也能激勵自己改進，，因為司機遇缺補不了另外，根據交通部統計，，有可能今年數據就正式被超車，都不難看出台灣客運已經回不去，也正面臨經營困境。那麼許多人肯定好奇，客運司機為什麼就這樣一去不復返？難道是因為薪水太低嗎？據《TVBS新聞網》報導，台中客運協理陳旗清就表示，公司一直持續都有在徵才，葛瑪蘭客運總經理李俊仁則說：「，但其實現在法規規範嚴謹，客運駕駛的工時已輕鬆很多，或許如果你持有大車駕照的民眾，現在的工作薪水並沒有這麼高，也能參考看看客運司機的行業，深入去瞭解工作內容，再決定自己適不適合，也許你也會成為改變台灣客運命運的重要一員。