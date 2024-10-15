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山陀兒颱風重創高雄，高市府現已優先完成路樹、交通號誌等急迫災損修復，高雄市長陳其邁今(15)日在市政會議時關心各項災損救助進度，要求加速行政流程，盡早完成救助金發放作業，並將各界防搶災之建議事項納入施政參考，研議更完善到位的標準程序作法。針對風災損壞之公園、人行步道、道路等公共設施，陳其邁責令權管機關持續復原重建工作，並將各界防搶災之建議事項納入施政參考，研議更完善到位的標準程序作法；同時，全力協助民眾申辦農漁損失、房屋淹水、住屋毀損、汽機車泡水等各項災損救助，儘早完成救助金發放。各局處、區公所務必儘速統計災後復建所需經費，以利彙整爭取經費補助。時序進入秋冬季節，每年10月至隔年3月為流感及新冠疫情流行期，陳其邁也請衛生局等機關加強宣導推廣疫苗的重要性，請符合資格條件之對象，與長輩、幼兒等高風險族群，盡快接種公費疫苗，也呼籲市民朋友踴躍接種流感及新冠疫苗，以降低疫情傳播的風險。