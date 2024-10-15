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沈明正／旅遊業營運長在台灣，居住正義議題一直是備受關注的社會問題之一。隨著房價持續飆升，愈來愈多的購屋族和租屋族感受到沉重的生活壓力，許多人甚至無法負擔基本的居住需求。賴清德總統在2024年雙十國慶的演說中，再次強調了政府推動「打房」政策的決心，呼籲各地方政府配合調整房屋稅政策，減輕自住者的稅負，並提高多屋族與空置房屋的稅率。作為其中的重要一環，台南市政府提出的《房屋稅徵收率自治條例》修正草案正是這一政策的具體實施步驟，應當受到廣泛的支持，因其將有效促進居住正義，實現房屋資源的合理利用。台南市政府在2021年首次提出房屋稅改革草案，針對持有五戶以上房屋者課徵較高稅率，旨在減少投資客囤房的情況。然而，由於市議會的反對，該草案在通過後增加了更多的稅率級距，最終影響人數從原先預估的三萬九千人減少至九千三百人。市政府於2024年5月再次提送修正草案，然而仍因部分議員的反對聲音，導致草案被迫撤回。為了配合中央政策，市府於2024年9月舉行了兩場公聽會，並依據中央政策重新修正草案，重點在於「減輕單一自住房屋的稅率」，並「提高多屋及空置或未有效利用的非自住房屋稅率」。此修正方向參考了財政部的公告基準，鼓勵空置房屋進入租賃市場或直接銷售，以期促進房屋資源的有效利用，緩解市場供需失衡的問題。這一政策旨在打擊炒房行為，同時保護普通家庭的居住權利，對於實現居住正義具有重要意義。賴清德總統在國慶演說中明確指出，中央政府將加速「打房」政策的推動，並強調政府不會迴避問題，即使得罪特定團體也在所不惜。臺南市政府這次提出修正草案正是呼應中央政策的具體實踐，對多屋族、空置或未有效利用的房屋提高稅率，並參照財政部公告的基準來進行修法。全國多個縣市如新竹縣市、嘉義縣、彰化縣等，已通過了類似的房屋稅徵收率自治條例，均依據財政部的標準進行稅率設置。倘若台南市未能跟進這一全國趨勢，將削弱中央政策的整體效果，並可能增加投資客在台南市房地產投機的機會，進一步推高房價，讓一般市民的居住需求更難以實現。支持台南市的修正草案，有助於維持全國稅制的一致性，避免形成稅率不公的問題，並使中央政策在地方層面得到有效落實。炒房行為是導致房價居高不下的重要原因之一。當多屋族囤積大量房屋，但並未將其投入租賃或銷售市場，這不僅會推高房屋空置率，還會進一步惡化市場供需不平衡的問題，讓房價持續上漲。修正草案通過提高多屋及空置房屋的稅率，將迫使擁有多處房產的人思考如何更合理地使用其房屋資源，或是將其釋出至市場。具體來說，台南市修正草案預計影響人數僅約占全市應稅人數的4.69%，即約28,000人。這意味著大多數普通家庭的稅負將不受影響，而多屋族和投資客則需承擔更高的稅率，從而限制炒房行為，促使空置房屋回流市場，最終達成市場平衡。如果地方政府的房屋稅徵收率未能符合財政部的基準，則可能會面臨中央政府不予補貼的風險。根據房屋稅條例的規定，若因此造成税收損失，中央政府將不會補貼差額，這將直接影響臺南市自籌財源的比例，對地方財政的穩定性構成威脅。更重要的是，如果台南市的房屋稅徵收率過於寬鬆，將被中央視為「財政努力程度」不足，這將直接影響中央統籌分配稅款的比例，進一步削弱地方財政的健全性。因此，通過修正草案，維持財政部基準的稅率設置，不僅有助於推動居住正義，還能確保臺南市的財政穩定。房價居高不下已成為壓在臺灣購屋族和租屋族心頭的重擔，而投機炒房行為是推高房價的重要因素之一。臺南市政府所提出的房屋稅徵收率自治條例修正草案，不僅呼應了中央政府的打房政策，還將通過提高多屋及空置房屋的稅率，促使房屋資源得到更有效的利用，進一步實現居住正義。通過這項草案，有助於保障普通家庭的居住權利，打擊炒房行為，並確保地方財政的健全性。這是實現居住正義的關鍵一步，也是讓台南市居民能夠在公平的市場環境中實現居住夢想的必要舉措，也才能讓居住正義的目標真正落地生根。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，