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民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，至今柯文哲被羈押超過1個月，聲請延押期限是下周四（24日），期限將至，因此北檢是否聲請延押成各界關注焦點。對此，律師陳君瑋認為，如果檢方在2個月內有沒有起訴柯等人，一定會延押。陳君瑋今日在臉書粉專發文表示，若檢方在2個月內沒起訴任何人，一定延押；就算起訴了，也不一定放人，還是可能繼續延押，因為柯文哲的帳房心腹、綽號「橘子」的秘書許芷瑜還沒回台說明。陳君瑋表示由於貪污案件很複雜，4個月辦案較合理，他猜測檢方會先起訴一部，再起訴一部，可能同一事實被拆成數案，最後數罪併罰，刑度可能更重。由於京華城案首位遭收押被告台北市議員應曉薇，羈押期限至本月29日止，而柯文哲在後，所以如果檢方沒有在下周四（24日）前，向法院聲請延押，京華城案將在29日偵結起訴。