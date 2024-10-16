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▲點點心鬼怪餐點用心玩食物，萬聖節裝扮怪萌的。（圖／記者蕭涵云攝）

▲人氣王豬仔變身骷髏與吸血鬼裝扮的「焦糖魔鬼豬豬包」158元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲三款經典港點妖化成「幽靈三兄弟」158元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲這顆港點有聲音！幫大家示範開撕幽靈吃法，好像聽見調皮鬼尖叫。（圖／記者蕭涵云攝）

▲吃「黑炭豬精靈黑芝麻糯米球」之前別忘記各種開砍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「萬聖芋到鬼」98元記得上桌趕快吃，泡太久鬼會變胖喔。（圖／記者蕭涵云攝）

▲樂天小香港台北大巨蛋店，將獨賣「球來必中」三種球類造型流沙包。（圖／樂天小香港提供）

▲特製六角蒸籠「一籠大滿足」，集合6種人氣點心。（圖／樂天小香港提供）

萬聖節搞怪美食全出籠，「點點心」創意出招，今（16）日開賣期間限定「萬聖鬼怪PARTY TIME」主題餐點，「焦糖魔鬼豬豬包」讓人氣王豬仔穿上萬聖節裝扮；還打造千層蘿蔔絲酥餅、海苔咸水餃、黑芝麻糯米球「幽靈三兄弟」港點，從身體中間切一刀、開撕彷彿聽見調皮鬼尖叫的聲音！「萬聖芋到鬼」甜湯還搭配九份賴阿婆芋圓。而樂天小香港號稱新加坡「最好吃流沙包」將進駐台北大巨蛋，獨賣「球來必中」三種球類造型流沙包。萬聖節點點心10月16日至10月31日（數量有限售完為止）打造「萬聖鬼怪PARTY TIME」期間限定主題餐點，人氣王豬仔這次不流鼻涕、妖化成骷髏與吸血鬼裝扮的「焦糖魔鬼豬豬包」，還吃得到首次推出的焦糖牛奶內餡，詭譎氣氛怪萌又好吃。更端上一籠「幽靈三兄弟」港點，外酥脆內綿軟的「木乃伊千層蘿蔔絲酥餅」，還有加入台灣客家菜脯的「幽魂海苔咸水餃」臉色好鐵青，分享網美必拍玩食物美照，從幽靈身體中間切一刀、開撕彷彿聽見調皮鬼尖叫；「黑炭豬精靈黑芝麻糯米球」還被菜刀砍頭也好有哏，簡直自帶音效，吃一頓飯鬼哭神嚎好應景。做足萬聖節戲份，「萬聖芋到鬼」甜湯搭配九份賴阿婆芋圓，在5種芋頭、地瓜、芝麻、抹茶、紫薯配料中，還有小鬼手工湯圓在遊蕩。即日起至10月30日，點點心加碼推出「萬聖豬仔扭蛋」活動，凡加入點點心官方LINE好友，即可參與遊戲，有機會獲得價值1,588元的「點點心三人套餐」、萬聖主題餐點、豬仔流沙包、黑椒刺蝟叉燒包、300元抵用券、8折優惠券等獎項，每一帳號每天限玩一次，記得用餐前先玩遊戲拿好康。樂天餐飲集團旗下、2010年創立的「樂天小香港」，有著被新加坡媒體評為「最好吃的流沙包」，10月29日進駐台北大巨蛋SOGO遠東Garden City花園綠廊B2試賣，11月6日正式開幕，將全天候供應近20款點心、粥麵與小吃等香港美食。目前在新加坡及海外設有17間分店，台灣為第18家。「樂天小香港」這次登台為大巨蛋店打造獨賣「球來必中」三種球類造型流沙包，除了招牌流沙鹹蛋黃、還有限定兩種討喜的香甜口味。廚師團隊更延伸西餐testing Menu概念，推出「一籠大滿足」以特製六角蒸籠上菜6種人氣點心，含括餃類、燒賣、包子與粉粿等品項，方便首次造訪的饕客嚐鮮。