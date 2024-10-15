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▲許瑋甯曝老公邱澤得知她入圍非常開心。（圖／記者李政龍攝）

▲賀軍翔（左起）林依晨、徐譽庭、許瑋甯、蔡健雅出席公廣集團金鐘入圍茶敘。（圖／記者李政龍攝）

林依晨和許瑋甯以《不夠善良的我們》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎，編導徐譽庭很希望「雙蛋黃」讓2人都能上台，在劇中和她們有濃厚感情戲的賀軍翔也難以抉擇，直呼：「手心手背都是肉。」許瑋甯也透露老公邱澤得知她們都入圍，也非常開心。《不夠善良的我們》入圍第59屆金鐘獎13個獎項，編導徐譽庭入圍迷你劇集導演、編劇獎，賀軍翔入圍迷你劇集男主角獎，林依晨、許瑋甯則是即將競爭迷你劇集女主角獎，蔡健雅也是首度入圍戲劇原創歌曲獎。對於「網內互打」的想法，林依晨說：「誰拿都高興啊！都是因為對方才有這樣的演出，當然越多人拿越好。」許瑋甯：「我也是很開心，看到對方入圍比自己還開心。」有沒有期待「雙蛋黃」？徐譽庭搶著兩位準視后前面說：「我最期待！如果兩個都上去是創下紀錄嗎？那我們創下紀錄吧！」金曲歌后蔡健雅此次入圍原創歌曲，她表示：「我出道27年，沒想到可以入圍，而且參與一個影集的配樂，沒想過自己可以做到，可能宇宙聽到，就呼喚徐譽庭導演說來一起合作。」賀軍翔首次入圍金鐘獎，他表示：「滿意外的，因為感覺出道以來這些都跟我沒太大的關係，拍到譽庭姐的戲，好像和何瑞之這角色真的被大家看到了。」賀軍翔明顯變瘦，他說其實還好，因為一直有在運動，主要是身邊的朋友都沒怎吃，也害他不敢吃，看向一旁的許瑋甯和林依晨：「她們又瘦更多了！」許瑋甯才剛從巴黎時裝週回國沒多久，不過好在趕上老公邱澤生日，也有送生日禮物，邱澤也很開心她入圍，許瑋甯說：「他也很喜歡我們的故事，演員跟拍攝現場的氣氛他都知道，他也很開心。」剛從釜山拿下視后的林依晨，流利韓文致詞讓網友驚訝不已，她謙虛說：「有稍微請之前大學教授幫忙看一下，畢竟很久沒講了。」