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來自法國巴黎的精品服飾品牌LEONARD PARIS，以精湛的手工印花工藝聞名，眾人引頸期盼的2025年春夏新品，將重返性感又優雅的60、70黃金年代，共同踏上夢幻的地中海之旅。LEONARD PARIS創意總監GEORG LUX以古希臘神話中的太陽神「海利歐斯」為靈感，以流暢的線條勾勒出女性曼妙身姿，並運用大膽的色彩和當季花朵罌粟花作為印花，打造出強烈又純粹的視覺效果。不只是致敬，同時也是對地中海風情的全新詮釋，多樣單品更充滿著希臘元素，旨在讓每位穿上LEONARD PARIS的女性隨時準備好迎接不凡時刻，宛若希臘眾女神般散發無窮魅力。LEONARD PARIS 本季靈感源自1968年的英國電影《濤海春曉》（Boom!），改編自田納西．威廉斯（Tennessee Williams）的作品，由約瑟夫．羅西（Joseph Lausay）執導，伊莉莎白．泰勒（Elisabeth Taylor）和李察．波頓（Richard Burton）主演。故事講述一位住在地中海島嶼上的神秘女子所經歷的驚心動魄旅程，深深吸引創意總監GEORG LUX的注意，他從電影中汲取靈感，並將目光投向古希臘神話，以太陽神「海利歐斯」的光芒照耀大地之姿，象徵著充滿魅力的60、70年代女性。2025年夏季，LEONARD PARIS女郎將降臨希臘，猶如海中女神一般，重現60、70黃金年代，纖細的輪廓展現流動感又富有結構，視覺上既強烈又純粹。不管是引用自過去典藏或為這次春夏系列專屬設計，印花凸顯了本次如聖女般純潔的系列，展現極富魅力的建築造型。LEONARD PARIS春夏系列形塑女性的個性，她們之於LEONARD PARIS的品牌歷史，就有如眾女神之於希臘歷史一樣重要。LEONARD PARIS 2025春夏系列中，許多單品皆融合希臘文化的元素，在色彩運用上，以地中海的天藍與莊嚴白，創造出垂墜感十足的克萊因藍露背洋裝，散發出海中仙女感的垂墜短洋裝和罩衫，都是本季的必備款式。寬版男性襯衫更於本季首次登場，明星亮點在於繡有閃亮馬賽克亮片的迷你結構套裝，反穿的迷你結構外套也受到60年代的啟發，為整體系列增添更多層次與精緻感。LEONARD PARIS 於本季採用多樣面料，包括棉提花織物、經典針織衫、印花丹寧和輕盈的雪紡紗，力求在舒適與時尚之間取得完美平衡。每件作品都在細節上精雕細琢，洋裝與皮帶上的陶瓷裝飾即增添一絲希臘風情，頭戴60年代的歐根紗和單面布方巾，彷彿伊莉莎白．泰勒在電影《濤海春曉》所配戴的一樣，LEONARD PARIS的Logo模仿神廟的飾帶圖樣，展現設計師對細節的講究，滿溢本季的希臘風情。LEONARD PARIS 2025年春夏系列的色彩靈感來自地中海的自然景致，天藍與莊嚴白勾勒出如夢似幻的海岸風景，仿佛在蔚藍的海面與潔白的浪花之間，無限延展出寧靜與和諧的詩篇。赤陶色與粉色如同餘暉映照下的神殿，輕柔而熱烈地交織，宛如在天空中燃燒的色彩，喚醒無盡的浪漫與夢幻。更特別的是，本季印花以品牌60年代發表的罌粟花圖騰為主題，經過當代的詮釋更顯迷人，以全印花形式展現，並應用於刺繡圖案中，在黑色的長洋裝上，罌粟花醒目地綻放著，猶如夜空中的璀璨星辰，讓人不禁為之著迷。而LEONARD PARIS 的明星花朵蘭花，與希臘圖案巧妙融合為一體，形成獨特的藝術風格。此次邀請時尚名人Kiwi李函、音樂才子李玉璽前往巴黎觀秀，Kiwi李函以一身圖騰外套及迷你裙亮相，搭配高跟靴華麗中又帶點帥氣，同時也分享:「仿佛進入一個充滿希臘詩意的世界，模特兒們化身女神穿梭於蔚藍的海岸與夕陽餘暉之中，每處細節都呼應著古希臘的元素，陶瓷腰帶、金銀織紋與刺繡圖騰，交織出神話般的意象，讓經典風格與現代設計在此完美融合。」音樂才子李玉璽則在全身大地色系穿搭中，巧妙點綴一頂印花圖騰鴨舌帽，展現鮮明的個性與時尚感。帽子以黑底襯托出色彩斑斕的印花，形成鮮明的對比，讓整體造型更具活力，不僅彰顯獨特風格，也彷彿成為這趟巴黎旅程的第一道暖陽。法國精品服飾品牌LEONARD PARIS創立於1958年，以其獨特的印花設計和精湛的工藝而聞名於世，擅長以手工網版印染技術將花卉的千嬌姿態轉印到高級的絲質面料，其輕盈典雅的真絲質感，不僅被譽為「印花王國」，更有「150公克的幸福」的美稱。