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手機界年度盛事 Apple 在 9 月新品發表會上隆重推出全新 iPhone 16 系列，並於同月下旬正式開賣。隨著 Apple 新機熱潮來襲，安卓陣營各大品牌也紛紛祭出創新摺疊手機與優惠策略。連鎖通訊業者洋蔥網通表示，除蘋果新機吸引大量關注外，多款高階旗艦安卓機型也調整價格，Google Pixel 9 系列手機降價最高達 6,000 元，最新手機降價排行榜統整資料中，降幅幾乎都在 15% 以上，為市場注入更多競爭力。眾所期待的 Apple iPhone 16 雖未能在 9 月初的降價排行榜上露面，因當時尚未公布售價，但在正式開賣首日便罕見地出現價格下滑的情況。根據洋蔥網通提供資料，截至 10 月初，iPhone 16 基本款 128GB 的價格已下調 2,000 元，顯示在供貨充足的情況下，市場上出現了一定的降價空間。對於部份認為 iPhone 16 升級幅度不如預期，或有預算考量的消費者來說，iPhone 15 仍是具吸引力的選擇，9 月以來價格持續下調，目前降幅已超過 15%，降價金額超過 5,000 元，為果迷提供了更多實惠選項。登上最新降價排行榜的安卓手機，除了 vivo V30 外，其餘上榜的皆為高階與旗艦級安卓機型。光是 Google 就佔據前 3 名，新機也加入價格戰。三星旗艦機皇 Galaxy S24 Ultra (12GB/256GB) 上市已超過半年，價格跌幅接近三成，若不想等待最新機款，S24 Ultra 具備強大的 AI 功能，是拍攝演唱會及各類活動的最佳利器，現在入手更具划算性。