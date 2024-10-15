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上海最近一間醫院因為有著歐式復古外觀，院內還有裝潢典雅的咖啡廳，吸引一票中國網紅們紛紛搶著卡位拍照，就連院外提供就醫人士與家屬休息的長椅也被攝影器材長期霸佔，引發市民不滿。針對此事院方則表示將加強管理，避免類似情況干擾醫療活動。根據《香港01》、《澎湃新聞》報導，上海市第一婦嬰保健院的建築外觀以其歐式復古模樣聞名，近期吸引不少網美網紅紛紛前來拍照打卡，他們多數挑在醫院長椅、咖啡廳外牆等地拍攝，甚至還攜帶專業設備如反光板、三腳架等，為了拍攝效果佔用公共設施，這卻引發不少就醫家屬與市民反感，批評醫院是治療和休息的場所，不應該成為網紅的拍攝點。有上海市民在社群媒體上抱怨，其實在上海有很多類似的歐式建築，並沒有必要特地選擇在醫院內拍照，認為這種行為既影響了正常的醫療秩序，也不尊重病患的需求。該家咖啡廳店長則向媒體表示，這家咖啡廳是今年一月才正式營業，原本目的是為了讓醫護人員、病患及其家屬有個休息的場所，但近期的網紅潮使前來現場拍照者增加，儘管人潮眾多，但咖啡廳的主要客群仍是醫院內部人員和病患，並不鼓勵將店面當作打卡聖地，希望這些行為不要對醫院產生負面影響。院方也在周二（15）發布聲明，表示自該建築整修過後吸引了不少市民前來打卡拍照，醫院一直密切關注此類行為，「作為一家公立的婦產科專科醫院，院方的首要職責是為孕產婦和患者提供優質的診療服務和舒適的環境。為此，醫院將進一步加強管理，對於商業拍攝、長時間佔據座椅等行為進行勸阻，以確保醫院的正常運營不受影響，並繼續為患者提供良好的就醫體驗。」