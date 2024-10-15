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總統賴清德今（15）日赴台南出席中央研究院南部院區開幕儀式，致詞時提及院區落成有3項重要意義，包括照顧台南、平衡南北與均衡台灣，並再次感謝在院區推動過程中提供協助的每一個人，祝福中央研究院南部院區未來運作順利圓滿成功。賴清德致詞時表示，自己擔任立委時，就曾拜訪當時的院長翁啟惠，邀請中研院至南部設立分院，以提升南台灣的研究量能。而在擔任台南市長任內，中研院基於綠能、生技、考古及地理位置等方面的考量，確定南部院區落腳於台南高鐵特定區。賴清德也特別感謝前總統蔡英文、前院長陳建仁及院長廖俊智大力推動，讓中研院南部院區有更全面且周延的整體規劃。此外，台南市府團隊及在地立法委員協調地方企業，解決各種問題，並與當地里長、市民充分溝通，讓院區興建過程順利，表達肯定之意。賴清德說，中研院南部院區的成立，有3項重要意義，首先是照顧台南。現在台南不僅有智慧綠能園區、大台南會展中心及大型購物中心，成功大學及交通大學也在此設立研究單位，提升整體研究量能；現在的台南已經有完全不同的面貌。其次是平衡南北，賴清德說，中研院南部及北部院區可以高鐵串連，兩個院區研究也各有不同。尤其人工智慧下一階段的發展重點是量子科技，「量子電腦專題中心」、「量子光電研究計畫」都已進駐南部院區，相信對於平衡南北會有很大助益。賴清德說，前總統蔡英文任內推動「大南方科技S廊帶」，串聯整個廊帶其中一個重要產業就是台積電。相信台積電在未來20年內的需求會很大，如果擁有土地、水電、人才等，將佔據優勢，有助承接台灣未來整體發展。此外賴清德表示，第3個意義是發揮「均衡台灣」的目標，自己在今年520就職演說及國慶演說中均提及均衡台灣的重要性。希望能根據每一個區域的地方特色及未來台灣發展的需要進行整體規劃，相信中研院可以在均衡台灣方面發揮很大的效果。最後賴清德再次感謝在院區推動過程中提供協助的每一個人，並祝福中央研究院南部院區未來運作順利圓滿成功。隨後與現場貴賓共同進行揭幕儀式並參觀展區。