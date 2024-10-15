我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林今天出席活動，分享在歐洲旅遊的經歷。（圖／記者朱永強攝）

天后蔡依林日前結束「Ugly Beauty」巡迴演唱會，隨後就到歐洲度假，已經許久沒在台灣露面的她，今（15）日終於現身台北101出席代言活動。她分享這次去歐洲都是比較鄉村的環境，很喜歡這種簡約生活，被問到休息結束後，是否會推出新專輯，她透露目前新專輯進度已經到60%，期待明年可以推出，也說有機會想要去體驗一下台北大巨蛋，蔡依林分享，自己平時不會喝酒，除非是去餐廳吃飯，通常是聚會開心才會喝，遇到朋友喝酒，自己也不會躲避，喜歡正面迎擊。而被問到創作時是否會小酌，她則透露目前沒有嘗試過，不過「最近創作進度滿好的」，已經錄了大約5、6首，新專輯大約60%左右，但就是有些歌曲錄完之後，還想要重新雕琢一下，所以需要再等等。近期有許多歌手都準備站上大巨蛋開個人演唱會，包括周杰倫、張惠妹等，蔡依林被問到是否有機會站上去，她表示「我會啊，會想試試看，有機會的話可以去體驗一下」，也說現在比較常唱大型演唱會，「一次可以服務多一點人」，不過她還是想等其他歌手進去測試一下，自己再去試試看。被問到是否有機會上半年出新專輯，下半年前進大巨蛋？蔡依林也沒有否認，笑說「這也太美好，我會這樣期待。」而提到先前的歐洲旅遊，蔡依林笑曝，這次在路上沒有遇到人類搭訕，但有很多不怕人的牛羊，因為她平時都生活在都市裡，所以覺得很新奇，自己也很喜歡這樣的生活，不過她也開玩笑說，「牠們都不太理人，偏冷漠。」至於先前在馬爾他的超市遇到鐵粉，也讓她覺得很驚奇，「我自己也覺得這樣的緣分很難得。」