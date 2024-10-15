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總統賴清德在國慶晚會以及雙十國慶先後發表祖國論以及中華民國與中華人民共和國互不隸屬後，被中國當局定調是「新兩國論」後，解放軍隨即展開「聯合利劍—2024B」環台軍演，但此次卻在宣布後13小時就閃電落幕，與前幾次相比愈來愈迅速，中國背後可能盤算什麼？自2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來，中國對台展開多次環台軍演，盤點中國近幾次明顯針對台灣的包圍作戰演習，2022年8月2日，裴洛西（Nancy Pelosi）率國會代表團訪台；解放軍隨即以「多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」發布，宣布將在台海周邊展開為期9天的一系列海空軍事行動。在裴洛西抵台後，中方「實彈演習」公告宣布在4日中午 12 時至 7 日中午 12 時，針對台灣周邊6區海域進行軍演，時間點正好也是裴洛西離台後，中間預告期長達2日，且若回溯解放軍東部戰區當時在裴洛西訪台前的放話恫嚇，預告時間事實上更長。2023年4月5日總統蔡英文與繼任裴洛西的共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美國會晤，計劃公布後，解放軍隨即公布兩階段的環台演習，首先是第一階段4月5至7日，為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，以及第二階段在4月8至10日，為「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」；同年8月17日，時任副總統賴清德於過境美國後，解放軍也曾於8月24至25日展開海空聯合戰備警巡演練。到了今年的「聯合利劍-2024A」，總統賴清德在520的就職演說中，明確表示「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中國中央國台辦連兩天批評，解放軍東部戰區於23日早上宣布，5月23日至24日在台灣周遭海域5區域以及金馬地區進行軍演。在此次進行演習前，台灣國安單位早已有所準備，針對中共是否在520後發動對台軍演，國安局長蔡明彥在五月初於立院外交國防委員會進行報告和答詢時就表示，520之後從6月份到11月，因為是中共例行軍演的季節，國安局已有所關注。再到此次「聯合利劍-2024B」，在國慶晚會結束後，外媒路透就先引述台灣國安人士消息指稱，預告中國可能將在國慶後對台發動軍演，而中國彷彿自願上鉤一樣，果真在14日清晨宣布進行「聯合利劍-2024B」軍演，並公布環台六大演習區塊，值得注意的是，此次是這三次演習中，唯一沒有公布時程的一次。盤點近三年中國的軍演理由，可說是愈來愈無趣，裴洛西訪台時不斷跳腳以干涉中國內政為由進行軍演，尚可解釋是為了在國際關係上保持顏面，蔡英文與美國眾院議長會晤，以及賴清德外訪過境美國，兩件事也尚與外交關係相關。但到了2024年，彷彿是為了找尋讓這場聯合利劍演習常態化的理由，選擇在台灣520總統就職和雙十國慶這具兩大政治意義的時間點，而非前兩年以美方涉入為由進行，同時也可看到中國軍演理由可說是如中國海警一樣愈管愈寬，愈來愈多事。從這三年中國對台軍演的變化來看，預告時程確實愈縮愈短，可見仍有其戰略意義考量，由原先大約三天前的預告時間，到去年大概剩下一天或不到24小時的緩衝期，再到今年更是當天立即宣布。演習時間上也出現些許變化，裴洛西訪台後的軍演時間明確提到是自12時起；到了2023年，中共解放軍也提到時間是由11時起，再到今年兩度聯合利劍軍演，時間上更為提早，5月軍演開始時間，按照中國官方公告，為7時45分，到了本次聯合利劍B，更是在清晨宣布自凌晨就已開始。為何會有如此轉變？從戰略意義和象徵意涵來看，中國方面試圖表達自己有全方位和全時段皆能進行開戰和作戰的準備，至於預告期愈來愈短，甚至在發動後才進行宣布，可看出中國似乎想表達對於自身能立即做好戰時準備的自信。事實上，這幾次中國環台軍演，對台灣民眾來說還是2022年飛彈飛過台灣上空，穿過大氣層外的震撼感來得最大，之後可說是效應遞減；就連股市都已懶得反應，甚至在軍演當天反而能持續走紅。溫水煮青蛙勢必是中國的戰略考量一環，每次演習對於台灣和中國乃至於印太地區和美國來說，都是一場大型的邊緣試探行動，中國近幾年來似乎稍微變得聰明，了解到大張旗鼓只需對內，實質對外時只需以突襲方式就能達成所需的初步成效，軍演的同時也開始搭上網路社群同步作戰，就此意義來說，台灣仍不可不慎。至於中國未來對台軍演作戰計畫，一年兩度做為常態化演訓可能是方向之一，未來可能也不會像近兩年一樣還需牽強找個理由發動；至於另一種可能，則是在常態化基礎上，採取更加頻繁的灰色地帶侵擾，由此次中國海警也一同參與其中亦能看出。如同海軍司令唐華先前接受英國雜誌「經濟學人」訪問時所指出，中共解放軍正利用「蟒蛇策略」來壓縮台灣，「緩慢且穩步地」增加在台灣周邊的存在感。