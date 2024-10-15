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針對00887（永豐中國科技50大）股價近來隨著中國股市上沖下洗，一度溢價223%後，之後爆出違約交割，再傳出金管會進行約談，股價一度重挫6成，今（15）日繼續下殺快16%，收9.13元。金管會今日表示，已對發行公司永豐投信啟動專案查核，到底是作業疏失還是內控疏失，要等查核結果出來，若有違規情勢會依行政程序處理，不過，永豐投信也有責任要弭平基金大幅溢價拉回3%以內。金管會證期局主祕尚光琪表示，針對00887股價異常情況，除請永豐投信提出說明之外，也已對永豐投信啟動專案查核，到底內控缺失還是作業疏失，要等待櫃買查核結果而定，若發現有違規，會依行政程序辦理。不過，尚光琪也強調，ETF本質溢價與淨值差異正常水準是在3%以內，金管會也有要求投信公司溢價過高要有警示，投信也都有在做，只是對投信人來說會不會在意警示，由投資人判斷，但投信公司有責任要弭平基金大幅溢價情況。她也坦言，很少看到ETF出現大幅溢價的情況，可能是中國釋出利多，投資人看好中國市場，透過ETF投資中國股市，導致市價與淨值偏離，加上又碰到雙十假期，市場變化太大所致。對於溢價過高的情況，她表示，金管會都有監理機制，在過程中也有一直提醒永豐投信，只是是作業疏失還是內控缺失，還是要等到櫃買中心專案查核結果出來，相關疏失情節都會一併考量。至於投資人權益部分，永豐投信也已對外表示會妥善處理。