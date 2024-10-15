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被評為甲種旅行社的台中知名「凱翔旅行社」無預警傳出倒閉，據傳有企業包團已付了將近200萬元，但負責人卻人間蒸發。台中市政府也證實，有接獲多起申訴，而台中市政府消保官則表示，該旅行社原本承接國內外旅遊業務，因無法履行服務，被交通部觀光署勒令停業三個月。法制局請無法出團又未收到退費之消費者儘速向中華民國旅行業品質保障協會提出申訴，以確保自身權益。凱翔旅行社驚傳倒閉一事，台中市政府也證實，有接獲多起申訴，包括購買日本、越南、埃及、土耳其以及法比荷等國家行程的消費者，已付了錢，卻無法出國。根據《TVBS》報導，更有企業包團已向凱翔付了將近200萬元，為共50名員工、每人3.9萬元的團費，但到了出國前夕卻被通知行程取消，隨即負責人也人間蒸發。甚至有傳出原本預定10月8日出發越南，卻在6日才接到電話無法成團，怒向消保官申訴。法制局表示，台中市府已掌握之資訊，位於台中市南屯區公益路2段61號4樓之2之凱翔旅行社，近期因財務狀況無法履行旅遊服務，致尚未出團之旅遊行程遭到臨時取消。並表示，凱翔旅行社為甲種旅行社且為品保協會之會員，該旅行社應依法繳納保證金並投保旅行責任險，其如與消費者訂有旅遊契約卻無法依約提供服務並辦理退費者，消費者可向品保協會提出申訴，由品保協會協調保險公司辦理賠償事宜。消保官提醒，消費者若使用信用卡消費，亦可向信用卡發卡銀行申請爭議款要求足額退款，但因爭議款有申請期限與作業天數，即使業者已經請款，消費者未使用的費用，仍可要求信用卡機構退還，且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢。法制局補充，市府也將持續關注凱翔旅行社的後續發展，並全力協助受影響的消費者解決相關問題。