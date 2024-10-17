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▲謝展榮在《有生之年》飾演洞悉全家祕密的成員「高丞佑」。（圖／TVBS提供）

▲彭千祐在《不良執念清除師》演出高冷學霸「曹光硯」，與男主角曾敬驊有複雜、沉重的感情戲。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲許莉廷（右）在《此時此刻》飾演高中生版林心如。（圖／此時此刻臉書）

▲Lulu在《此時此刻》演出佯裝盲人的網紅。（圖／此時此刻臉書）

▲楊晴在《女孩上場2》飾演籃球員。（圖／女孩上場臉書）

第59屆金鐘獎將於19日在台北流行音樂中心舉行「戲劇類」頒獎典禮，本屆戲劇節目最具潛力新人獎入圍的有飾演女同志的許莉廷、醫學系學霸彭千祐、假盲人黃路梓茵、女籃球員楊晴和世故高中生謝展榮。其中謝展榮初生之犢不畏虎，演技鋒芒沒有被吳慷仁壓過，男神彭千祐還憑同部作品提名男配角獎，贏面不小。謝展榮承襲父親謝祖武、母親優良基因，眉宇間流露憂鬱小生的神韻，21歲的他熱愛表演，目前就讀臺北藝術大學戲劇學系大四，今年以《有生之年》三代同堂的高家孫子「高丞佑」初試啼聲，面對楊貴媚、喜翔、吳慷仁、鄭元暢等前輩，據悉，第一場戲就讓眾演員驚豔，戲中，他從早熟又世故的高二生視角，看透大人世界的是是非非，表演自然無痕跡，後勢可期。彭千祐學美術出身，擁有精緻五官、文青氣息，參加大陸選秀節目入行，2018年在《罪夢者》和許光漢全裸演床戲一鳴驚人，第二部劇《不良執念清除師》演出高冷學霸「曹光硯」，與男主角曾敬驊有複雜、沉重的感情戲，戲劇閱歷尚淺的他，表演魅力沒有被蓋過，非常討喜，知名度紅到對岸。值得一提的是彭千祐還憑同一部戲提名男配角獎，可見評審對他的喜愛。許莉廷曾被國中老師誇像仙女，後來還邀請她加入話劇社開啟表演細胞；之後她前往北藝大看戲時被柯震東經紀公司簽下，因而踏入演藝圈。科班出身的她，歷經《茁劇場》（《植劇場2》）多部劇集的表演經驗，因此拿下國片《本日公休》陸小芬少女時期角色。而她近期在《此時此刻》「你心裡的鬼」飾演高中生版林心如「羅欣藍」，把愛上閨密卻不敢面對自我的掙扎演得扣人心弦，以該女同志角色首度敲鐘。黃路梓茵（Lulu）近年從主持跨界演戲，過去模仿、舞台劇演出經驗成為養分，交出國片《當男人戀愛時》、影集《正港分局》多元且鮮活的角色形象。她在《此時此刻》「你的顏色」演出佯裝盲人的網紅「王寶琳」，愛上花心髮型師林柏宏，一場兩人相互欺騙的關係被揭發，Lulu跳脫浮誇搞笑，心碎的反應令人疼惜，而她表演內斂、清清淡淡卻情感濃烈，博得觀眾好評。楊晴原本是素人運動員，曾經在世大運擔任中華隊女籃隊長，帶領隊友奪下銅牌，後來因傷無法再比賽，選擇退役。她因緣際會於友人鼓勵下參加《客家尋味劇場-女孩上場2》試鏡，不但入選還拿下主要角色。身高181公分的她，在劇中飾演籃球員「林彤」，完全沒有演戲經驗的楊晴勤上表演課、苦練客語，靠14年球員生涯的毅力、意志力交出好表演。