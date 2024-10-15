本週將迎接兩波東北季風！中央氣象署預報員朱美霖指出，明（16）日至週四（10/17）清晨，將有第一波東北季風，不過水氣偏少，降雨不算太多，週四白天至週五（10/18）天氣好轉，週六（10/19）則有「鋒面、第二波東北季風」接力襲台，屆時北台灣、宜蘭將有較大雨勢，白天氣溫也會明顯變低，請民眾特別留意。
明天天氣小有變化 北東降雨稍微增多
朱美霖表示，本週第一波東北季風在明天報到，預計影響到週四清晨，這段期間「基隆北海岸、宜蘭、花蓮」降雨機率提高，桃園以北全天也會有不定時的零星降雨，中南部同樣有午後雷陣雨；氣溫方面，北部攝氏23至30度、中部攝氏24至32度、南部攝氏25至31度、花東攝氏24至30度。
週四、週五有好天氣 週六北台灣降溫轉雨
朱美霖指出，週四白天起至週五一整天，東北季風暫時減弱，各地大多為多雲到晴，只有東半部偶爾有零星雨勢，南台灣及各地山區有午後局部短暫陣雨；這兩天高壓也會東移出海，導致華中、華南一帶逐漸有鋒面形成，台灣附近轉為偏東至東南風。
鋒面形成後，將在週六影響台灣，後續也有本週第二波東北季風南下，北部、東半部雨勢增多、氣溫轉涼，特別是在大台北、宜蘭地區，要小心較大雨勢；預估「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」降雨比較明顯，桃竹苗也會有雨勢，中南部則維持多雲到晴，有午後雷陣雨。週日（10/20）北台灣降雨就會比較趨緩。
此外，朱美霖補充，本週第一波稍微降溫在明天白天至週四清晨，北台灣白天氣溫會比今天下降攝氏1至2度，落在攝氏28至29度；週六的第二波東北季風，北部、東北部氣溫下降更多，白天剩下攝氏26至28度，感受會比較涼。
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朱美霖表示，本週第一波東北季風在明天報到，預計影響到週四清晨，這段期間「基隆北海岸、宜蘭、花蓮」降雨機率提高，桃園以北全天也會有不定時的零星降雨，中南部同樣有午後雷陣雨；氣溫方面，北部攝氏23至30度、中部攝氏24至32度、南部攝氏25至31度、花東攝氏24至30度。
週四、週五有好天氣 週六北台灣降溫轉雨
朱美霖指出，週四白天起至週五一整天，東北季風暫時減弱，各地大多為多雲到晴，只有東半部偶爾有零星雨勢，南台灣及各地山區有午後局部短暫陣雨；這兩天高壓也會東移出海，導致華中、華南一帶逐漸有鋒面形成，台灣附近轉為偏東至東南風。
鋒面形成後，將在週六影響台灣，後續也有本週第二波東北季風南下，北部、東半部雨勢增多、氣溫轉涼，特別是在大台北、宜蘭地區，要小心較大雨勢；預估「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」降雨比較明顯，桃竹苗也會有雨勢，中南部則維持多雲到晴，有午後雷陣雨。週日（10/20）北台灣降雨就會比較趨緩。
此外，朱美霖補充，本週第一波稍微降溫在明天白天至週四清晨，北台灣白天氣溫會比今天下降攝氏1至2度，落在攝氏28至29度；週六的第二波東北季風，北部、東北部氣溫下降更多，白天剩下攝氏26至28度，感受會比較涼。