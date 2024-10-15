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▲週三東北季風增強，北台灣降雨稍微增多，週六鋒面、東北季風接力，降雨時間更加持續。（圖／中央氣象署）

▲週六東北季風較強，北台灣氣溫明顯下滑，白天剩下攝氏26至28度左右。（圖／中央氣象署）

本週將迎接兩波東北季風！中央氣象署預報員朱美霖指出，，屆時北台灣、宜蘭將有較大雨勢，白天氣溫也會明顯變低，請民眾特別留意。朱美霖表示，本週第一波東北季風在明天報到，預計影響到週四清晨，這段期間，中南部同樣有午後雷陣雨；氣溫方面，北部攝氏23至30度、中部攝氏24至32度、南部攝氏25至31度、花東攝氏24至30度。朱美霖指出，，南台灣及各地山區有午後局部短暫陣雨；這兩天高壓也會東移出海，導致華中、華南一帶逐漸有鋒面形成，台灣附近轉為偏東至東南風。鋒面形成後，將在週六影響台灣，後續也有本週第二波東北季風南下，；預估「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」降雨比較明顯，桃竹苗也會有雨勢，中南部則維持多雲到晴，有午後雷陣雨。週日（10/20）北台灣降雨就會比較趨緩。此外，朱美霖補充，本週第一波稍微降溫在明天白天至週四清晨，北台灣白天氣溫會比今天下降攝氏1至2度，落在攝氏28至29度；