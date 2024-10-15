2024MLB季後賽分區冠軍戰，16日美國聯盟1有一場賽事，由「法官」Aaron Judge領軍的紐約洋基隊，將要和克里夫蘭守護者進行系列賽G2，力拚系列賽2連勝。主場作戰的洋基由Gerrit Cole先發，至於作客的守護者則由Bibee應戰。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
洋基和守護者對決 搶美聯冠軍戰首勝
Tanner Bibee在之前對上老虎隊的系列賽一人扛下兩勝，個人算上例行賽處於4連勝當中，他的優點是不會大量丟分，近4戰最多只會丟2分，但季後賽的兩次登板他都沒有投滿5局，續航力待加強。
而Gerrit Cole則是洋基王牌，他和Bebee一樣都是單個系列賽吃下2勝，在10月10對皇家的比賽力投7局只丟1分，在前一場則是5局的投球丟掉4分。
Judge在上一輪對上皇家的系列賽，4戰共13打數僅有2安打，而且沒有打點，狀態非常低迷，他生涯季後賽打擊率只有2成04，表現和他季賽的史詩數據有巨大落差。在對上守護者隊的首戰，他兩打數沒有安打，但今年季後賽的首分打點終於出爐，就看他之後能否止跌回升了。
MLB季後賽賽程：
10/16
克里夫蘭守護者 VS 底特律老虎（7：38）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Tanner Bibee在之前對上老虎隊的系列賽一人扛下兩勝，個人算上例行賽處於4連勝當中，他的優點是不會大量丟分，近4戰最多只會丟2分，但季後賽的兩次登板他都沒有投滿5局，續航力待加強。
而Gerrit Cole則是洋基王牌，他和Bebee一樣都是單個系列賽吃下2勝，在10月10對皇家的比賽力投7局只丟1分，在前一場則是5局的投球丟掉4分。
Judge在上一輪對上皇家的系列賽，4戰共13打數僅有2安打，而且沒有打點，狀態非常低迷，他生涯季後賽打擊率只有2成04，表現和他季賽的史詩數據有巨大落差。在對上守護者隊的首戰，他兩打數沒有安打，但今年季後賽的首分打點終於出爐，就看他之後能否止跌回升了。
MLB季後賽賽程：
10/16
克里夫蘭守護者 VS 底特律老虎（7：38）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。