雲林最強景點不是劍湖山了！過去大家如果要去雲林遊玩，一定首先會想到遊樂園「劍湖山」，或者是去古坑品嚐各式各樣的咖啡，但如今雲林的最強景點已經換人！根據觀光署最新統計，雲林縣目前最強景點是「北港朝天宮」，前7個月累計人潮有高達803萬人造訪，而過去大家熱愛的劍湖山，則已經完全看不到車尾燈，位居雲林縣景點第4的位置。
2024雲林最強景點！「北港朝天宮」擠進803萬人奪冠
根據觀光署日前公布的最新數據統計，2024年前七個月在雲林縣最多遊客數的景點是「北港朝天宮」，累計803萬人在今年1月至7月造訪；第二名則也是北港廟宇，同樣香火鼎盛的「北港武德宮」，前七月累積641萬人造訪；第三名至第五名依序為「古坑綠色隧道（106萬人）」、「劍湖山世界（45萬人）」、「草嶺（31萬人）」。
從去年的資料上來看，前兩名都是雲林縣非常著名的廟宇，去年2023是由「北港武德宮」奪下冠軍，今年則是由「北港朝天宮」在1月至7月拿回寶座。值得注意的是，這兩個景點在去年度全台景點排行中，分別拿下第四名及第七名。但今年上半年，「北港朝天宮」衝上第二名，僅輸給舉辦燈會的台南安平小鎮；「北港武德宮」也有第五名的成績，一舉打破雲林是冷門旅遊縣市的刻板印象！
劍湖山看不到車尾燈！今年入園人數力拼破百萬
而過去到雲林一定要去的遊樂園「劍湖山」，去年全年度入園人數97萬逼近百萬，劍湖山官方表示，今年劍湖山也將持續推動主題活動，加上觀光署推動台灣好樂園行銷、雲林縣政府積極推動觀光活動，希望今年的入園人數可以再創高峰，力拼衝破百萬人次大關。
但今年能不能衝破百萬人入園還不知道，只是能確定的是，隨著台灣旅客旅遊取向改變、新創遊樂園的競爭，劍湖山已經回不去過往的巔峰，以前劍湖山在推出優惠的時候，連假期間短短4天就能衝破10萬人潮，非常的驚人，如今屈居雲林縣景點第四名，甚至看不到冠軍人潮的車尾燈，雲林最強景點的封號已經拱手讓人，有無辦法重回顛峰，也是園方未來一大課題。
「北港朝天宮」是全國媽祖總廟！超過三百年歷史香火鼎盛
至於奪冠的「北港朝天宮」，舊稱天妃廟或天后宮，後來才改名為朝天宮，創建於清康熙年間，西元1694年，因神蹟靈驗，已成為全國三百餘座媽祖廟的總廟，悠久歷史超過330年，終年香火鼎盛，每年最熱鬧的兩次遶境分別是農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，總會吸引大批信徒參與，讓整個北港鎮都籠罩在濃郁的宗教氣息當中。
「北港朝天宮」的外觀建築相當有特色又雄偉，如廟埕外石欄杆柱上四海龍王之石雕像、寺廟的牆壁甚至窗花上的人物表情動作的刻畫，工藝都精巧細緻，讓不少遊客去過都紛紛表示「廟內裝設精美，充滿傳統文化氛圍，來訪時有高機率看到進香活動」、「假日來都是滿滿人潮，香火鼎盛，廟宇的雕刻細節非常多，值得一去」，在Google評價斬獲4.7顆星的超高分，下回如果要去雲林遊玩的話，民眾不妨也能到北港朝天宮朝聖拜拜，祈求平安之外也順便逛看看北港老街囉！
🟡雲林北港朝天宮
📍地址：雲林縣北港鎮中山路178號
📍電話：05-783-2055
📍開放時間：週一至週日早上5點至凌晨12點
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根據觀光署日前公布的最新數據統計，2024年前七個月在雲林縣最多遊客數的景點是「北港朝天宮」，累計803萬人在今年1月至7月造訪；第二名則也是北港廟宇，同樣香火鼎盛的「北港武德宮」，前七月累積641萬人造訪；第三名至第五名依序為「古坑綠色隧道（106萬人）」、「劍湖山世界（45萬人）」、「草嶺（31萬人）」。
從去年的資料上來看，前兩名都是雲林縣非常著名的廟宇，去年2023是由「北港武德宮」奪下冠軍，今年則是由「北港朝天宮」在1月至7月拿回寶座。值得注意的是，這兩個景點在去年度全台景點排行中，分別拿下第四名及第七名。但今年上半年，「北港朝天宮」衝上第二名，僅輸給舉辦燈會的台南安平小鎮；「北港武德宮」也有第五名的成績，一舉打破雲林是冷門旅遊縣市的刻板印象！
劍湖山看不到車尾燈！今年入園人數力拼破百萬
而過去到雲林一定要去的遊樂園「劍湖山」，去年全年度入園人數97萬逼近百萬，劍湖山官方表示，今年劍湖山也將持續推動主題活動，加上觀光署推動台灣好樂園行銷、雲林縣政府積極推動觀光活動，希望今年的入園人數可以再創高峰，力拼衝破百萬人次大關。
但今年能不能衝破百萬人入園還不知道，只是能確定的是，隨著台灣旅客旅遊取向改變、新創遊樂園的競爭，劍湖山已經回不去過往的巔峰，以前劍湖山在推出優惠的時候，連假期間短短4天就能衝破10萬人潮，非常的驚人，如今屈居雲林縣景點第四名，甚至看不到冠軍人潮的車尾燈，雲林最強景點的封號已經拱手讓人，有無辦法重回顛峰，也是園方未來一大課題。
「北港朝天宮」是全國媽祖總廟！超過三百年歷史香火鼎盛
至於奪冠的「北港朝天宮」，舊稱天妃廟或天后宮，後來才改名為朝天宮，創建於清康熙年間，西元1694年，因神蹟靈驗，已成為全國三百餘座媽祖廟的總廟，悠久歷史超過330年，終年香火鼎盛，每年最熱鬧的兩次遶境分別是農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，總會吸引大批信徒參與，讓整個北港鎮都籠罩在濃郁的宗教氣息當中。
「北港朝天宮」的外觀建築相當有特色又雄偉，如廟埕外石欄杆柱上四海龍王之石雕像、寺廟的牆壁甚至窗花上的人物表情動作的刻畫，工藝都精巧細緻，讓不少遊客去過都紛紛表示「廟內裝設精美，充滿傳統文化氛圍，來訪時有高機率看到進香活動」、「假日來都是滿滿人潮，香火鼎盛，廟宇的雕刻細節非常多，值得一去」，在Google評價斬獲4.7顆星的超高分，下回如果要去雲林遊玩的話，民眾不妨也能到北港朝天宮朝聖拜拜，祈求平安之外也順便逛看看北港老街囉！
🟡雲林北港朝天宮
📍地址：雲林縣北港鎮中山路178號
📍電話：05-783-2055
📍開放時間：週一至週日早上5點至凌晨12點