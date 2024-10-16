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▲北港朝天宮在今年前7月奪下雲林觀光景點最多冠軍，累計人數高達803萬人，同時也是今年度目前的第二名。

▲雲林之名的遊樂園「劍湖山世界」今年要力拼入園人數破百萬，目前1月至7月累計45萬人次，還要再努力！（圖／NOWnews資料照）

▲雲林北港朝天宮每年兩次遶境分別是農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，總會吸引大批信徒參與。（示意圖／NOWnews資料照）

雲林最強景點不是劍湖山了！過去大家如果要去雲林遊玩，一定首先會想到遊樂園「劍湖山」，或者是去古坑品嚐各式各樣的咖啡，但如今雲林的最強景點已經換人！根據觀光署最新統計，雲林縣目前最強景點是「北港朝天宮」，前7個月累計人潮有高達803萬人造訪，而過去大家熱愛的劍湖山，則已經完全看不到車尾燈，位居雲林縣景點第4的位置。根據觀光署日前公布的最新數據統計，從去年的資料上來看，前兩名都是雲林縣非常著名的廟宇，值得注意的是，這兩個景點在去年度全台景點排行中，分別拿下第四名及第七名。，劍湖山官方表示，今年劍湖山也將持續推動主題活動，加上觀光署推動台灣好樂園行銷、雲林縣政府積極推動觀光活動，但今年能不能衝破百萬人入園還不知道，只是能確定的是，非常的驚人，如今屈居雲林縣景點第四名，甚至看不到冠軍人潮的車尾燈，雲林最強景點的封號已經拱手讓人，有無辦法重回顛峰，也是園方未來一大課題。至於奪冠的「北港朝天宮」，舊稱天妃廟或天后宮，後來才改名為朝天宮，，讓整個北港鎮都籠罩在濃郁的宗教氣息當中。「北港朝天宮」的外觀建築相當有特色又雄偉，如廟埕外石欄杆柱上四海龍王之石雕像、寺廟的牆壁甚至窗花上的人物表情動作的刻畫，工藝都精巧細緻，，下回如果要去雲林遊玩的話，民眾不妨也能到北港朝天宮朝聖拜拜，祈求平安之外也順便逛看看北港老街囉！📍地址：雲林縣北港鎮中山路178號📍電話：05-783-2055📍開放時間：週一至週日早上5點至凌晨12點