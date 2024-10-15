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▲好市多兼職員工時薪為243元，保底工時24小時，正職人員月薪則為42000元，保底工時40小時，但兩者計薪方式都會隨著工作時數起跳。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲好市多員工福利包含免費辦會員卡、正職員工有2％回饋、生日禮金2500元，當然也有常見的三節禮金。（圖／記者徐銘穗攝）

▲好市多男職員要搬重物、推手推車，女職員最常做的包含收銀、折疊服飾區衣物等，經常要重複一樣的動作長達8小時。。（圖／記者鍾怡婷攝）

美式賣場好市多（Costco）因時常特價且CP值高，吸引許多會員定期挖寶，也讓不少人好奇內部員工的薪資福利。品牌策略顧問賴就曾揭露好市多內部升遷機制，表示好市多員工薪水及職等可以隨著年資自動升級，不必看老闆心情加薪，且採取公平公開的制度，不過雖然福利令人稱羨，卻也隱藏黑暗面，也有好市多資深員工出面透露，其實工作並非大家想得那麼輕鬆。品牌策略顧問賴熊在TikTok發布影片，透露好市多員工的薪資，，電腦會記錄每一位員工的在職時數，每滿1040個小時，就最自動將薪水及職等往上加一級。至於主管等級則是以簽訂年薪的方式，薪水從6萬元起跳，隨著入職時間調整年資，，但缺點就是同事、主管間的勾心鬥角，不想離職就只能熬過去。，但是否能順利拿下，只能看個人實力、運氣及關係。至於福利津貼部分，物流低溫津貼時薪加20元，夜間津貼則是加40元；，「好市多的企業制度文化是很人性的，不人性的還是在主管同事身上。」對此，網友們紛紛驚喊，「難怪好多人一做就10幾年」、「我姑姑是收銀部，姑丈是倉儲部的」、「外商公司基本福利不會差」。但也有人直言，「很操，時薪多有他的道理，新人上班時數很少，總之適合社會新鮮人慢慢幹」。而根據《中時新聞網》報導，一名好市多資深員工透露，公司福利雖然好，且保證加薪，但工作內容非常辛苦，除了要一早到賣場打掃，晚班收完店還要再整理貨架，下班時間經常到深夜11時之後，且男職員要搬重物、推手推車，女職員最常做的包含收銀、折疊服飾區衣物等，經常要重複一樣的動作長達8小時。