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星宇航空今（15）日宣布台中-高松航線將於12月1日正式從包機轉為定期航班，即日起正式開賣，每週三班，以A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個，提供兩地旅客便利的飛航服務。高松市融合了日本傳統文化及周邊島嶼而散發自然的藝術氣息，同時作為通往四國各地的門戶，成為旅客探索四國的理想起點。高松市內擁有許多著名景點，像是被譽為日本最美的庭園之一栗林公園、結合神社與現代藝術的屋島，以及被稱為「一生一定要去參拜一次的地方」的金刀比羅宮。此外，旅客還能從高松輕鬆前往四國其他知名景點，像是日本三大古湯溫泉之一的愛媛縣道後溫泉，或是德島縣的大步危峽谷，體驗刺激的泛舟活動並欣賞壯麗的峽谷風景。在美食方面，高松作為讚岐烏龍麵的故鄉，旅客不僅可以體驗製作烏龍麵，還能品嘗各式的烏龍麵料理，無論冷麵或是熱麵，都讓人回味無窮。另一道不可錯過的當地美食是骨付鳥，骨付鳥以整隻雞腿放入烤箱烘烤至外酥內軟，搭配香料及調味料，呈現了高松獨特的骨付鳥風味，深受當地市民與觀光客的喜愛。除高松市內的景點外，旅客也可從高松港出發，前往瀨戶內海的島嶼群來場跳島之旅，如小豆島、豐島和直島等。每三年，這些島嶼會共同舉辦「瀨戶內國際藝術祭」，吸引全球數萬名遊客造訪。「瀨戶內國際藝術祭」將當地的自然景觀與現代藝術結合，將小島化身為獨特的美術館。遊客不僅能在各島嶼上欣賞國際知名藝術家的作品，還能深入了解當地文化，並為島上高齡化的居民帶來新活力。這場盛宴除提升各島嶼的文化價值及觀光吸引力外，還重新賦予小島新的生命。星宇航空自今年3月底開闢台中出發航線，營運澳門、峴港、富國島航班，以及即將於12月2日開航的台中- 沖繩航線，今再添台中-高松航線，預計於12月1日開航。星宇航空將持續耕耘台灣中部市場，將台中打造為星宇航空的第二個腹地機場，為旅客帶來更便利、舒適的飛航體驗。