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▲賴清德：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲祖國論：民進黨、國民黨 網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲賴清德「祖國論」：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

雙十國慶剛結束，今年是總統賴清德就任後的首度國慶演說，他提到，中華民國已在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國無權代表台灣。然而，相較於他在國慶大典上的正式演說，賴清德今年在國慶晚會上的簡短談話討論熱度較高。賴清德的在國慶晚會上提出「祖國論」，他說，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」二字。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察賴清德近一個月來的網路聲量趨勢，在9月初到下旬，賴的聲量大概都維持在每日1.5萬則上下，但9月29日，賴清德因遭爆料日前主持將官晉任勗勉典禮，質疑國軍將領沒有起立一事曝光，引發網路熱議，單日聲量衝高到2.5萬則。到了10月5日國慶晚會，聲量再因祖國論往上衝到3.4萬則，隔日祖國論討論發酵，單日聲量更達到4.9萬則之多，國慶日當天演說賴清德持續強化「兩國互不隸屬」，當日聲量達6.1萬則。進一步觀察賴清德拋出祖國論後藍、綠營的反應，總體而言，綠營的對祖國論的討論聲量10.9萬則，大於藍營的5.4萬則，顯然綠營由祖國論帶來的討論，所引發的網路迴響較大，若觀察綠營熱門話題，最熱的貼文就是賴清德官方臉書在9月5日國慶晚會當晚、將「祖國論」全文貼上網路的那篇，底下有大量綠營政治人物稱讚「霸氣談話！」「守護國家主權」等，支持者也一面倒稱讚「帥爆了」、「有被帥到」等。至於藍營與祖國論相關的熱門討論，以立委羅智強臉書貼文為例，羅嗆賴「中華人民共和國當然不是我們的祖國，但你的祖國，中華民國，你國慶遲到不唱國歌耶」，雖然底下藍營支持者仍是一面叫好，但在「為國家慶生」的大氣氛下，就顯得沒那麼團結同調、一致對外，聲量低綠營不少。賴清德「祖國論」引發輿論熱議，觀察其網路正負面聲量與好感度，正聲量9056則略大於負聲量9020則，中性聲量最高，達49047則，整體而言好感度超過1，顯然網路看法相對正面。分析其正面熱門話題，除了賴清德貼文底下有大批綠營政治人物、支持者讚聲外，也有藍委對祖國論表達正面看法，藍委吳宗憲就說，賴清德總統願意從務實台獨工作者成為倡議中華民國的人，不但歡迎，更要支持，這番話亦在網路上受到擁戴，顯然網路樂見藍營肯認祖國論；且賴清德以總統之尊說出祖國論，本身就具一定高度，藍營沒有相應高度的政治要角，如前總統、黨主席、前在熱門總統人選等提出相應對的反駁說法，讓藍在此議題上淪為被動，祖國論的負聲量在沒有刻意引導下，並沒有衝高。祖國論雖然只是簡單的歷史事實，但過去未有過以總統高度在正式場合提出，賴清德在國慶晚會這番表示，不只讓人感覺新穎，更因賴顯然是在針對日前引發網路熱議的「藝人賀十一」議題，讓這番說法更為廣傳，從網路輿情來看，目前網友的反應不差；相較於國慶大典上的正式演說，賴的用詞就沒那麼跳脫、相對嚴謹，相較於提出在先的「祖國論」，國慶演說就沒有那麼深入人心的金句。中共在祖國論提出的三天後回應了賴清德，國台辦控賴的說法是「偷換概念、混淆是非」實質上是繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。同樣地，對於賴的國慶談話，國台辦繼續定性是「新兩國論」，對於中共持續深化賴清德的台獨印象，未來兩岸關係如何互動，仍是賴清德執政最大的考驗之一。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com