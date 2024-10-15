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民進黨立委洪申翰日前揭露台北市府列冊萬華區僅2名拾荒者，其餘拾荒者無法領取「資收關懷計畫」補助，台北市長蔣萬安今（15）回應稱是中央未納入廢紙類，無法增加參與意願。對此洪申翰痛批蔣萬安在弱勢生存議題上說謊，強調全台有近2700人接受補助，而全台北僅30人，答案很簡單，就是台北市府不願列冊，將拾荒者視而不見，砲轟蔣萬安請走出冷氣房，「問問這些街頭上的拾荒者，希不希望多拿到一個月數千元的補助金？」對於蔣萬安回應萬華拾荒者列冊僅2人，稱中央未聽起建議將廢紙類納入，洪申翰表示，在弱勢生存的議題上說謊，真的忍無可忍。自己說的就是蔣萬安跟台北市府，在揭露一事之後，北市府卻還要瞎掰說是「本末倒置」，而且居然還想把問題推卸給中央。洪申翰說，蔣萬安可能出身權貴，完全不懂底層的勞動生存處境，但完全聽信下屬遮蔽事實的說詞，就對外胡扯，代表不只是無法苦民之苦，更是無能。說明目前一個資收拾荒者，因為大宗物資的價格波動，現在可能一周勞動拾荒6天，每天做回收12小時，但一個月所能換得的收入，卻只有5000到8000元。其次是，因為拾荒者收入持續被壓縮，所以環境部規劃「資收關懷計畫」，來對弱勢拾荒者的回收物加成給付，但前提是，地方政府要盤點列冊，才能請領這個補助。每個人每個月最高上限可以多領5000元，當然是不無小補。第三，洪申翰說，全台目前有將近2700名拾荒者有接受「資收關懷計畫」的幫助，但台北市有多少位呢？只有30位，而在萬華沒有任何一位拾荒者，有獲得資收關懷計畫的協助。台北市的人口佔全國10%，但得到「資收關懷計劃」幫助的拾荒人數，卻只佔全國1%多一點。洪申翰表示，是因為台北市都沒有拾荒者嗎？蔣萬安走到街頭看看吧；是因為台北市的拾荒者都特別富裕嗎？不要幻想了好不好；是因為中央政策設計阻礙了台北市的拾荒者嗎？那為什麼只有台北市特別特別少。答案很簡單，不是拾荒者不願意加入，是北市府不願意將他們列冊。因為對北市府來說，只要不把他們正式列冊，就可以把這些拾荒者視而不見。當他們不存在，好像台北市都沒有拾荒者，也不需要拾荒者一樣。洪申翰指出，需要額外補貼支持的拾荒者們，因為北市府不符合現實的列冊限制，就必須跟中央的補貼資源硬生生絕緣了。這擺明是北市府為了想塑造虛幻的城市形象，去犧牲弱勢者的生存福利。砲轟蔣萬安請走出冷氣房，「問問這些街頭上的拾荒者，他們希不希望多拿到一個月數千元的補助金？」洪申翰也說，自己親身到台北街頭跟這些拾荒者長輩互動，也討論非常多次了，七月中也才帶環境部長一起到萬華體驗拾荒的勞動過程。願意帶著蔣萬安到街頭走一遭，可以一起問問這些拾荒者，但前提是，台北市府必須正視他們，不能再以為，把眼睛閉起來，就可以當這些弱勢者不存在。一個城市，是否進步，真的不是看掌權者那些虛幻的吹噓，而是看怎麼對待弱勢者，願不願意誠心實踐「不遺漏任何一個人」？洪申翰也補充，北市府還想將罪推給中央，說是因為中央計畫沒包括紙板箱，所以北市參與計劃的人才這麼少。這更是惡劣的邏輯扭曲和狡辯。只問一個最簡單的問題，台北市的資收拾荒者都沒在收鐵罐、玻璃、塑膠或紙容器嗎？「可不可以不要再說謊了？去街上看看很難嗎？」洪申翰說明，「資收關懷計畫」目前有納入列舉21項資源回收物，來對拾荒者收回來的回收物加成補貼，自己也一直和環境部溝通，要求每年要不斷精進資收關懷計畫的作法和項目，但這跟北市府參與「資收關懷計畫」的人數少的可憐沒關，只要市府一天不願意把他們列冊，項目再多，這些拾荒者都得不到幫助，就這麼簡單。