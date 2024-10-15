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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署挺壯世代退休不退場，以助企業技術傳承永續發展。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署，以助企業技術傳承永續發展。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心積極推動僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫，鼓勵企業回聘已退休的中高齡及高齡勞工，讓中高齡及高齡勞工傳承其技術及經驗，力挺壯世代退休不退場，以助企業技術傳承永續發展。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫，不僅為中高齡及高齡等壯世代人才，提供展現自我價值的舞台，並促進世代傳承共融，更解決企業所面臨人力與技術斷層的困境。郭耿華說，隨著我國即將邁入超高齡社會，專業人才斷層成為企業現今最大隱憂，該分署積極推動僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫，鼓勵企業回聘已退休的中高齡及高齡勞工，讓中高齡及高齡勞工傳承其技術及經驗，每僱用1人每年最高補助10萬元，每1企業每年最高補助50萬元，除實質協助企業留用資深人才，以解決斷層困境，也讓已退休壯世代有機會再度返回職場。郭耿華指出，南台灣鋼鐵龍頭大廠燁聯鋼鐵公司隨著多名資深員工陸續退休，基於技術傳承與人才培育的需求，在該分署銀髮人才資源中心的協助下，藉由僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫，回聘退休員工傳承機台修理、儀電系統維護及自動化生產等不同專業領域，讓這些寶刀未老的資深師傅能將畢生煉鋼技術、儀器操作維護及臨場緊急應變等經驗，傳授給其他員工。郭耿華說，另一間位於屏東的東森水處理公司，同樣面臨技術斷層的挑戰，在銀髮人才資源中心的輔導下，申請補助計畫，讓擁有20多年水處理設備經驗的陳來進擔任實務指導老師，從濾心製作、零配件物料功能、設備操作、各式機型組裝到實機維護等，陳來進全都不藏私傳授給員工們。東森水處理公司表示，陳來進是水處理設備的技術專業人才，能將自己的經驗及知識傳授給同仁，不僅員工在職能上有很大的進步，連帶公司的生產率和品質也大為提升。