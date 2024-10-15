體育署計畫明年升格成運動部，近年運動經費逐步上升，從2016年的79.8億，一路攀升至今年逾160億，未來體育署升格，勢必將提升更多預算，照顧競技、全民運動，乃至於弱勢的運動項目，經費編列多寡將是很大的課題。
立法委員、台灣TPBL會長莊瑞雄今(15)日在立法院針對運動彩券發展現況向行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀提出質詢，強調運彩對於台灣體育發展至關重要，卻面臨諸多瓶頸，包括地下非法博弈市場無法消除、賠率不佳等問題，亟待中央政府與相關單位正視並加以改革，同時也呼籲開放職籃成為投注項目，以提升合法運彩市場吸引力。
莊瑞雄指出，台灣運彩收益對於運動發展基金非常重要，這幾屆奧運台灣選手表現亮眼，佳績背後最主要的支撐正來自黃金計畫，而黃金計畫的經費來源之一就是運彩盈餘，意謂著運彩收入越高，運動發展的資金就越多，選手也能得到更多資源支持。
台灣運彩銷售額在2022年突破600億大關，去年也賣了593億，而今年截至8月為止，也已經賣出422億，顯見台灣運彩做了極大的貢獻和努力。
台灣運彩對於台灣運動發展貢獻極大
然而，運彩發展現的確還有許多進步空間，莊瑞雄舉例，第三屆運彩增加了近千家經銷商，但運彩風氣沒有提升，導致經銷商業績大幅下降，加上新手店家沒有經驗，經營也更加艱苦。
莊瑞雄並直言，地下運彩比台灣運彩有更好的賠率及更多下注賽事選擇，使得合法運彩面臨極大挑戰；而地下運彩不只是影響台灣運彩收益，還會衍生出各種社會案件，甚至是牽連到職業運動賽事，主管機關應要正視台灣運彩的發展困境並加以改善，才有機會打擊龐大的非法地下博弈。
面對這些問題，莊瑞雄建議，主管機關應邀集受託發行機構研商運彩賠率的調整，並增加更多熱門賽事的投注選項，以提升市場吸引力。「像是我們職籃都沒有開放投注，消費者想下注當然只能被迫去投地下運彩，請主管機關協助研議開放職籃成為投注選項，加以提升合法運彩的市場吸引力」。
教育部長鄭英耀回應，運彩盈餘確實對於運動發展基金的挹注有極大的助益，退佣的問題後續會想辦法再跟業界討論。
行政院長卓榮泰表示，博弈型運彩都必須更公平與安全，尤其是台灣運彩，如果我們完全沒辦法跟地下來競爭，功能也會大幅下降，「我們會來研議」。
CSDA做為橋樑!讓台灣運動發展更健全
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)副秘書長江宗炫則回應，「根據運動彩券發展條例，運動彩券獎金支出不得超過售出彩券總金額之百分之七十八。其中百分之十左右挹注運動發展基金，另外6.25%則是經銷商的佣金，確實在派彩上上，有些限制。」
最後副秘書長江宗炫也說，「第三屆台灣運彩其實做了許多變革，包括增加更多玩法，同時也引進直播系統，且擁有更多的數據。中華民國運動彩券發展協會也希望成為體育署、台灣運彩和經銷商的橋梁，一起為這個產業努力。」
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莊瑞雄指出，台灣運彩收益對於運動發展基金非常重要，這幾屆奧運台灣選手表現亮眼，佳績背後最主要的支撐正來自黃金計畫，而黃金計畫的經費來源之一就是運彩盈餘，意謂著運彩收入越高，運動發展的資金就越多，選手也能得到更多資源支持。
台灣運彩銷售額在2022年突破600億大關，去年也賣了593億，而今年截至8月為止，也已經賣出422億，顯見台灣運彩做了極大的貢獻和努力。
台灣運彩對於台灣運動發展貢獻極大
然而，運彩發展現的確還有許多進步空間，莊瑞雄舉例，第三屆運彩增加了近千家經銷商，但運彩風氣沒有提升，導致經銷商業績大幅下降，加上新手店家沒有經驗，經營也更加艱苦。
莊瑞雄並直言，地下運彩比台灣運彩有更好的賠率及更多下注賽事選擇，使得合法運彩面臨極大挑戰；而地下運彩不只是影響台灣運彩收益，還會衍生出各種社會案件，甚至是牽連到職業運動賽事，主管機關應要正視台灣運彩的發展困境並加以改善，才有機會打擊龐大的非法地下博弈。
面對這些問題，莊瑞雄建議，主管機關應邀集受託發行機構研商運彩賠率的調整，並增加更多熱門賽事的投注選項，以提升市場吸引力。「像是我們職籃都沒有開放投注，消費者想下注當然只能被迫去投地下運彩，請主管機關協助研議開放職籃成為投注選項，加以提升合法運彩的市場吸引力」。
教育部長鄭英耀回應，運彩盈餘確實對於運動發展基金的挹注有極大的助益，退佣的問題後續會想辦法再跟業界討論。
行政院長卓榮泰表示，博弈型運彩都必須更公平與安全，尤其是台灣運彩，如果我們完全沒辦法跟地下來競爭，功能也會大幅下降，「我們會來研議」。
CSDA做為橋樑!讓台灣運動發展更健全
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)副秘書長江宗炫則回應，「根據運動彩券發展條例，運動彩券獎金支出不得超過售出彩券總金額之百分之七十八。其中百分之十左右挹注運動發展基金，另外6.25%則是經銷商的佣金，確實在派彩上上，有些限制。」
最後副秘書長江宗炫也說，「第三屆台灣運彩其實做了許多變革，包括增加更多玩法，同時也引進直播系統，且擁有更多的數據。中華民國運動彩券發展協會也希望成為體育署、台灣運彩和經銷商的橋梁，一起為這個產業努力。」