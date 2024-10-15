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▲第三屆台灣運彩經銷商增加1000家，盼能增加更多運動發展基金。（圖／示意圖非當事人，取自台灣運彩FB）

▲中華民國運動彩券發展協會積極推動台灣體壇發展，也盼能成為體育署、台灣運彩和經銷商、退役運動員的橋樑。（圖／截取自CSDA臉書)

體育署計畫明年升格成運動部，立法委員、台灣TPBL會長莊瑞雄今(15)日在立法院針對運動彩券發展現況向行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀提出質詢，莊瑞雄指出，台灣運彩收益對於運動發展基金非常重要，這幾屆奧運台灣選手表現亮眼，佳績背後最主要的支撐正來自黃金計畫，而黃金計畫的經費來源之一就是運彩盈餘，意謂著運彩收入越高，運動發展的資金就越多，選手也能得到更多資源支持。然而，運彩發展現的確還有許多進步空間，莊瑞雄舉例，第三屆運彩增加了近千家經銷商，但運彩風氣沒有提升，導致經銷商業績大幅下降，加上新手店家沒有經驗，經營也更加艱苦。莊瑞雄並直言，地下運彩比台灣運彩有更好的賠率及更多下注賽事選擇，使得合法運彩面臨極大挑戰；而地下運彩不只是影響台灣運彩收益，還會衍生出各種社會案件，甚至是牽連到職業運動賽事，主管機關應要正視台灣運彩的發展困境並加以改善，才有機會打擊龐大的非法地下博弈。面對這些問題，莊瑞雄建議，教育部長鄭英耀回應，運彩盈餘確實對於運動發展基金的挹注有極大的助益，退佣的問題後續會想辦法再跟業界討論。行政院長卓榮泰表示，博弈型運彩都必須更公平與安全，尤其是台灣運彩，如果我們完全沒辦法跟地下來競爭，功能也會大幅下降，「我們會來研議」。中華民國運動彩券發展協會(CSDA)副秘書長江宗炫則回應，「根據運動彩券發展條例，運動彩券獎金支出不得超過售出彩券總金額之百分之七十八。其中百分之十左右挹注運動發展基金，另外6.25%則是經銷商的佣金，確實在派彩上上，有些限制。」最後副秘書長江宗炫也說，