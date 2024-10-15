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▲中鋼公司決定，113年11月份月盤盤價將適度調漲，以助用戶緊密接軌鋼市。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司決定，113年11月份月盤盤價將適度調漲，以助用戶緊密接軌鋼市。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司於今(15)日召開113年11月份月盤鋼品盤價會議，會中決定，113年11月份月盤盤價將適度調漲，以助用戶緊密接軌鋼市向上周期。中鋼公司董事長黃建智表示，美國聯準會(Fed)於今(113)年9月啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場依然穩健，美國經濟仍具韌性，而中國大陸強力推動降準、降息與房貸優惠措施，帶動近期股、房市與原物料行情反轉急升，全球主要經濟體同步傾向貨幣寬鬆政策，OECD預估今、明兩年全球GDP成長率可達3.2%，而我國民間投資增溫、消費動能延續，最新8月工業生產指數與年增率續居高位，景氣燈號重返紅燈，主計總處預估今年台灣GDP成長率為3.9%。黃建智說，在鋼鐵需求方面，中國大陸經濟振興政策利多齊發，提振市場信心，帶動原料價格大漲，國統局公布9月份中國製造業PMI上升0.7來到49.8，已趨近景氣榮枯線，而美國內需維持穩健，美東港口罷工紛爭落幕，有利貿易物流回歸正軌，至於我國今年前3季汽車累積銷量達34.4萬台，同比僅小幅滑落1.6%，汽車用鋼需求仍在相對高位，第4季為鋼鐵業傳統旺季，將有助支持鋼價上揚。黃建智並說，在鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會(worldsteel)於10月14日發佈短期需求預測(SRO)預估2025年鋼鐵業將保持成長動能，需求預測為1771.5百萬噸(+1.2%)，較今年再成長2060萬噸，鋼市展望正向，復甦力道有增強的趨勢，並統計今年前8月全球粗鋼產量約為12.5億噸，年減1.5%，中國大陸8月單月產量年減10.4%降至7790萬噸，致全球鋼鐵供給維持緊縮。至於原物料與營運成本方面，鐵礦砂上漲重回每公噸100至110美元，煤礦向上突破每公噸200美元，推升鋼材生產成本，而鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠ArcelorMittal提漲熱軋每公噸40歐元(約44美元)，中國大陸熱軋流通行情自9月初低點大漲超過每公噸人民幣600元(約86美元)，寶武、鞍本11月平板類產品每公噸上漲約人民幣500至550元(約71至79美元)，越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸亦調漲30美元，國際鋼市全面谷底翻揚。黃建智指出，中國大陸擴大經濟刺激政策，順勢拉升亞洲鋼價，但中鋼考量國內終端需求尚需時間傳導，為確保下游客戶接單動能，乃續採「順勢、穩健」訂價原則，針對11月份之月盤產品適度調漲，並持續推動彈性配套措施，以協助用戶緊密接軌鋼市向上周期。