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▲高雄市政府勞工局舉辦深愛築夢身心障礙者創業市集活動，以助身障者展現才華，勇敢築夢創業。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦深愛築夢身心障礙者創業市集活動，以助身障者展現才華，勇敢築夢創業。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦深愛築夢身心障礙者創業市集活動，以助身障者展現才華，勇敢築夢創業。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於日前，在高雄市鼓山區，高雄市立美術館圓形廣場，舉辦深愛築夢身心障礙者創業市集活動，以助身障者展現才華，勇敢築夢創業。高雄市政府勞工局深愛築夢身心障礙者創業市集活動，是由勞工局局長江建興主持，邀請身心障礙創業者與相關團體及博愛職業技能訓練中心學員，參與展售各式特色美食及創作攤位，更提供免費摸彩好禮、親子手作體驗、消費滿額贈送壽山動物園聯名身障皮件等好康，深獲大小朋友喜愛。高雄市政府勞工局局長江建興表示，勞工局為支持身心障礙朋友展現才華勇敢築夢創業，乃舉辦此一深愛築夢身心障礙者創業市集活動，並在舞台區安排身心障礙團體表演、互動魔術秀與星空音樂會，希望能幫助創業市集擴展市場效應，也提供市民朋友假日親子休閒同樂的優質選擇，吸引許多民眾到場支持相挺，更實現高雄「公平城市、社會共好」的溫暖價值。江健興在現場也公開感謝今(113)年購買庇護工場中秋禮盒達50萬元以上的中聯資源公司及台郡科技公司，他感謝企業對高雄庇護商品的支持，歡迎更多企業與市民朋友一起做公益，讓愛心傳遞下去。江健興指出，為協助身心障礙朋友順利進入職場、融入社會，勞工局博訓中心秉持著專業、熱情、關懷服務的核心價值，持續透過自辦與委辦的訓練模式，每年約開設20班以上的各類訓練課程，培育超過200名學員習得專業技能，且為讓學員有更多元的學習與職業選擇機會，近年來除專業課程的傳授外，也強化參與社會適應的相關訓練，透過實習、成果展及市集活動的管道，培養職場所需的心性與工作態度，同時學習多元的通路與行銷模式，為未來的就職、創業鋪路。江健興並指出，此次活動提供身心障礙者創業及表演的舞台，現場販售的市集商品，更包括了許多美食及文創手作，可以也讓市民朋友更瞭解身心障礙者的無限潛能，感謝所有參與市集展售的團體、指導老師與創業朋友及志工伙伴的投入與努力，也盼社會大眾持續給予身心障礙朋友關懷與肯定。