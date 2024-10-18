我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《MUSIC MAKER 音樂主理人》是台灣首創音樂實境節目。（圖／《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供）

▲從節目《未來少女》出身的女團幻藍小熊日前進軍韓國非常成功，還回台灣舉辦慶功記者會。（圖／記者陳明安攝）

▲《全明星辯論會》邀請18位明星上節目辯論，也期望可以引導觀眾一起思考題目。（圖／資料照）

▲怪客臨門首度入圍金鐘獎綜藝節目獎。（圖／怪客臨門臉書）

▲Lulu（右起）、吳宗憲和陳漢典主持的《綜藝大熱門》，已是第5度入圍金鐘獎。（圖／好看娛樂提供）

第59屆金鐘獎將在本月18、19日於台北流行音樂中心登場，「綜藝節目獎」入圍名單包括《音樂主理人》、《未來少女》、《全明星辯論會》、《怪客臨門》和呼聲極高的《綜藝大熱門》。其中《綜藝大熱門》這次已是第5次入圍，該節目也曾在第55屆金鐘獎奪下最佳綜藝節目獎，這次是否能夠再下一城，讓許多粉絲相當期待，其餘4個節目則是首次入圍角逐，也讓人期待是否有機會奪下獎盃。《音樂主理人》是台灣首創音樂實境節目，由藝人陶晶瑩、邱宇辰主持，從400多位高手中挑選出冠軍，歷經1年拍攝、13集廝殺，第一季終於由Nio（秦仲尼）拿下冠軍獎座。整體節目設了數個主題，讓選手與藝人、Youtuber合作，集集碰撞出精采火花，這次是該節目首度入圍，就入圍了4個獎項，包括節目類綜藝節目獎、節目類導播獎、節目類燈光獎、節目類聲音設計獎，讓人期待他們能在金鐘獎頒獎典禮上有個好表現。《未來少女》是金牌製作人詹仁雄製作的台灣女團真人秀，由六個經紀公司打造六組團隊，包括「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」以及「幻藍小熊」，針對不同主題參賽，另外還有神秘隱藏團「幽靈水晶」，透過人氣投票解鎖舞台。先前節目冠軍「幻藍小熊」還進軍韓國，精良的節目製作備受評審肯定，也讓節目首度入圍綜藝節目獎。《全明星辯論會》節目邀請18位明星以辯論作為表現方式，分為兩隊合作競賽、討論議題，由評審長陶晶瑩、司儀視網膜及隊長陳芳語、黃豪平領軍，每集都會根據不同主題階段來進行辯論，不僅有明星在台上進行辯論，議題也同樣能帶動觀眾思考，並喚醒大眾對於表達、聆聽的重視，全明星辯論會的舞台上，也有不少藝人將個人特色融入辯論當中，一次比一次進步，也難怪可以獲得金鐘獎評審青睞。客家電視台製作的《怪客臨門》以相聲為主題，多元題材受到關注，節目除了包含客語知識，還有許多討論主題，例如流行語用客語怎麼說、回覆酸民留言、為什麼長輩喜歡情緒勒索，跳脫大眾對客語節目的認知，即使不了解客家話和客家文化，也可以透過節目更認識客家相關議題，該節目同樣是首度入圍金鐘獎。《綜藝大熱門》以詼諧幽默的主持風格、以及有趣的節目企畫，吸引許多觀眾觀看，成為現今熱門的綜藝節目之一，這次已是該節目第5度入圍金鐘獎，過去他們就曾拿下主持人獎（綜藝節目主持人獎入圍7次、得獎1次）、最佳節目獎各一座，這次得獎呼聲一樣非常高，也有不少粉絲期待他們可以再拿下一座獎盃。