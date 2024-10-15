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勞工團體「台灣工人鬥陣總工會」今（15）日到立法院外舉辦記者會，針對中高齡就業、增加國定假日、移工權益及勞工低薪等問題向勞動部長何佩珊就教。勞動部今天晚間則對於勞動團體議題一一回覆，強調積極面對訴求。工鬥總工會今日針對中高齡勞工就業權、增加國定假日、移工勞動權益及勞工低薪等4大問題，要求何佩珊可以對外說明自身態度。勞動部晚間回應，面對勞工低薪問題，勞動部回應，勞雇工資約定，會因為產業類型及職位有所差異，「但不論如何約定，正常工時所得的工作報酬，不可低於最低工資的標準。」勞動部除了《最低工資法》外，也鼓勵企業有盈餘分享予勞工。其次，針對中高齡勞工就業權，勞動部強調，據《勞動基準法》第54條第1項第1款規定，勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休；今年7月修訂《勞基法》第54條第2項，勞雇雙方可協商延後強制退休年齡。而《中高齡者及高齡者就業促進法》已訂有「年齡歧視禁止專章」，禁止雇主因年齡因素，歧視求職或受僱之中高齡者及高齡者，以保障其就業權益，如雇主違反上開規定，處30萬元以上，150萬元以下的罰鍰，並公布姓名。另外，《中高齡就業專法》也會透過各地公立就業服務據點及銀髮人才服務中心，持續落實提供個別化就業服務；勞動部也推動「55plus壯世代就業促進措施」，提供就業獎勵、職業訓練及津貼、補助職場支持輔導，預期每年可協助6萬人就業。第三，「增加國定假日」，勞動部回應，因應時代變遷，部分節日改為「只紀念、不放假」，強調《勞基法》確保每一位勞工都有週休二日之權利，每年約可休116日，勞工權益並無減損。至於是否增加國定假日，勞動部認為是全國一致性事務，尊重掌管全國假日的內政部及相關部會意見。最後，針對移工勞動權益，勞動部說明，《大量解僱勞工保護法》立法原旨係保障本國人就業權，雇主依法與工會進行大量解僱協商程序，或依《勞資爭議處理法》申請調解時，對於涉及解僱勞工相關權利，當應依協商共識履行，並未排除移工之權益，「移工如因大量解僱事件，而有轉換雇主需求時，雇主依法應為外國人辦理轉換登記。」