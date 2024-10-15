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▲郭雪芙出國留學疑似有豔遇，交往外國人男友。（圖／郭雪芙臉書）

▲郭雪芙盼戀情有更多私人空間。（圖／郭雪芙 IG）

郭雪芙憑藉影集《此時此刻》成功入圍第59屆金鐘獎最佳女主角獎，這是她出道16年來首次獲得金鐘獎的肯定。作為曾經的 Dream Girls 成員，郭雪芙在演藝圈經歷許多成長與挑戰，這次提名代表了她在戲劇領域的實力與努力。不過近期卻被週刊拍到與外籍男子十指緊扣，戀情似乎再也藏不住。今（15）日出席記者會受訪時，雪芙害羞表示一切不好說，Lulu則是獻上滿滿祝福並搞笑表示：「個人造業個人擔。」根據《CTWANT》報導，郭雪芙最近被拍到與一名留著長捲髮、蓄鬍的外籍男子共進晚餐。兩人互動親密，讓外界懷疑她的新戀情，隨即引起媒體和粉絲關注。不過，郭雪芙對於男友細節也相當低調，面對國籍、交往日期、懂不懂中文等問題都以「不好說」回應，認為對方是圈外人，希望外界多給予她一些空間，出道16年首度公開認愛，也對戀情相當呵護，坦言「不會邀請他一起參加典禮」，不過男方應該有看到被拍的新聞。入圍最佳新人的Lulu 黃路梓茵則表示，個人造業個人擔，雙恭喜郭雪芙入圍跟認愛。郭雪芙過去曾與許多藝人傳出緋聞，如王子、蔡凡熙及柯震東等，但她從未公開認愛。她的情感生活一直以低調著稱，即便此次再度被拍到與新對象出行，她也未透露太多細節。根據她的經紀人，郭雪芙一向對緋聞保持低調，期望能擁有更多私人空間 。