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近一年，各家投信公司紛紛推出高股息ETF來吸引投資者，中信投信今（15）日一口氣推出中信全球高股息（00963）及中信亞太高股息（00964）等2檔高股息ETF，擬10月25日至30日展開募集。專家表示，台灣人投資高股息，是投資觀念的一大升級，改善了過往股市常見的二八法則，不過，太過於集中的資產配置容易有投資風險，若想降低風險，應分散產業以及留意海外市場。美國聯準會吹起降息東風，高股息ETF百花盛開，台股市場中共計26檔高股息ETF，整體規模從2020年的1千億，近乎逐年倍數成長，來到如今的1.8兆，受益人數也呈跳躍式增長。中信股權投資科協理唐祖蔭表示，台灣人投資高股息，是投資觀念的一大升級，股市中有所謂二八法則，往往只有那兩成的投資人會賺錢，散戶多半高買低賣，但自從高股息風潮出現後，改變了這樣的態勢，投資人開始以股息殖利率作為投資判斷，達成正循環。根據統計，台灣市場中26檔以高股息為號召的ETF中，國內成分股占了22檔，合計規模約1.52兆新台幣；國外成分股的高股息ETF僅4檔，合計規模僅0.04兆新台幣。唐祖蔭認為，高股息不只國內，國外也有市場，投資人因將視野延伸至海外，尤其當全球降息循環啟動時，高股息指數的平均報酬，一點也不輸全球股票指數，再者，若能將全世界配發好股利的好公司集結並組合起來，將會是另一塊投資新藍海。唐祖蔭表示，台股高股息受到存股族的喜愛，但有2件事需要特別注意，首先，市場上的26檔高股息的成分多集中在國內，且科技股比例高，太過於集中的資產配置，難以發揮分散投資風險的效果，若能把觸角伸到海外，並將產業分散，就能把波動與風險降低。