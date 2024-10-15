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美國總統大選倒數約20天的時間，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與再度成為共和黨總統人選的川普戰況激烈，國際政治評論員趙君朔在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，川普近期造勢開始遠離搖擺州，甚至來到加州，可見其對於選情已胸有成竹。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到US Taiwan Watch美國台灣觀測站共同編輯李可心、國際政治評論員趙君朔、國民黨桃園市議員凌濤談及最新國際議題以及美國大選戰況。賀錦麗近日在「60分鐘」節目受訪時指出，美國必須確保維持一中政策，包括支持台灣有能力自我防衛。至於美國是否出兵保台，賀錦麗說，她不討論假設性問題。主持人邱師儀問到，拜登過去五次表明台海若發生危機，美方會派軍艦介入，這是否會成為賀錦麗的弱點？趙君朔認為，現在美國主要關注的還是另外兩場戰爭，中國議題這四年不幸地變成菁英圈討論話題，除非現在台海出大事，美國才會重新重視這項議題。趙君朔認為，賀錦麗不見得想扛拜登任內所觸及的一些國際政治承諾或國防佈署，因為現在還有兩個戰場要打；談到此次美國大選戰情，趙君朔則指出，在最近賀錦麗的民調已逐漸被川普反超回來，從川普最近的造勢地點稍微遠離搖擺州，甚至跑到加州這種非關鍵州來看，川普可能也自認選情穩了。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。