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2025年台灣成為每5人就有1人是65歲以上長者的超高齡社會，因此提高長者流感疫苗接種率、降低感染風險成為台灣東洋實踐企業社會責任的核心任務。台灣東洋進一步與台灣感染症醫學會合作「健康台灣 375衛教計畫」，盼藉由3年的衛教倡議，提醒社會重視銀髮族免疫老化問題，並鼓勵長者接種流感疫苗，攜手逐步往世界衛生組織建議65歲以上長者流感疫苗接種率達75%的國際目標邁進。有研究發現，流感併發重症多為沒有接種流感疫苗的長者，且65歲以上銀髮族群感染流感後的住院率顯著增加。因此，醫界鼓勵長者接種流感疫苗以降低重症風險，特別在有485萬銀髮族的超高齡社會下，更需要提高長者接種率，除保護個人也能達到群體保護效果。不過，可能是長者對流感疫苗還有疑慮，整體接種率僅約54%，距離國際75%的目標值還有努力空間。感染症醫學會理事長張峰義表示，老年人得到流感併發重症的風險較高，因此成為各國公費流感疫苗提供對象，但國內平均每2人就有1人沒打，即使額外提供誘因，接種率仍偏低，主因是長者警覺性不足，認為不打疫苗不會怎麼樣，顯然還需加強公眾教育以及透過家人或鄰里、社團力量督促接種。張峰義也說，樂見台灣東洋與感染症醫學會一起強化流感衛教，歡迎有志之士加入，一起打造健康台灣。台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋做為供應國內流感疫苗的指標藥廠，近年主動捐贈公益疫苗資源盼為健康台灣做出貢獻，今年則與同樣關注長者健康福祉的感染症醫學會合作「375衛教計畫」。而台灣東洋在全球流感疫苗大廠CSL Seqirus的支持下，共捐出1,500劑佐劑流感疫苗予桃園市、台中市及高雄市等單位公益使用，並由感染症醫學會委託醫師進行衛教，以公私協力方式串聯社會公益資源，讓各界更加重視長者接種流感疫苗的重要性，並鼓勵全家一起打疫苗。侯靜蘭表示，由感染症醫學會與台灣東洋共同支持的「375衛教計畫」，是希望藉由民間倡議的力量來協助政府疫苗政策與國際接軌。未來會邀請醫師專家深入社區鄰里，並推出與預防流感、接種資訊、疾病治療相關的健康講座，讓長輩第一手聽到與自身相關的衛教資訊。此外，也規劃對三高患者、免疫力較低的高風險族群安排適合的課程，希望讓更多人了解預防勝於治療的健康觀念。