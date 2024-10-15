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▲家登集團董座率先表態，簽名連署支持興建天然氣電廠。（圖／家登集團）

「當老闆的不支持電廠興建，怎麼叫老百姓去支持！」半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾，今（15）日站出來大聲疾呼，「電力即國力」，作老闆的更要以身作則，率先表態簽名連署「支持九崴電力在台南興建天然氣電廠」！面對近來部分立委、民代挾著民粹訴求一再地抵擋國家重大建設的電廠興建案，甚至台南市議會更擬以提案方式阻擋九崴南科天然氣電廠的興建，砥觸整體國家能源政策，引發產業界人心惶惶。為了穩定未來台南電力的供應來源，已有多家企業老闆跳出來響應支持九崴興建天然氣電廠。秉持「己立立人、己達達人」精神的家登集團董事長邱銘乾，今天以一位企業家的道德良知，展現企業界最該支持穩定電廠興建的決心和風範。目前也設廠在樹谷園區就在九崴電廠旁邊的邱銘乾表示，「當老闆的不支持電廠興建，怎麼叫老百姓去支持！」。換言之，若政府官員本身都無法捍衛自己的能源政策，人民又該如何支持呢？邱銘乾表示，現在全世界每個人都要用電，尤其是企業界普遍都是用電大戶，但如果大家都只想要享受充沛無虞的電力，卻百般抵抗阻止電廠的興建，未來台灣的電力能否支應經濟成長、AI科技快速起飛所需要的用電需求，這部分大家應該要理性思考。國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢之前表示，電力供應的品質、穩定性和成本，將影響產業的長期發展。「算力即國力」延伸為「電力即國力」，要有穩定的電力，才能有穩定的產業競爭力，也就是有穩定的國家競爭力。邱銘乾期盼大家在用電時，要想到電力取之不易，籲請各界支持九崴電力興建天然氣電廠。台南知名企業大亞集團董事長沈尚弘也指出，經濟快速發展，需要有穩定和高品質的電力供應。目前太陽能光電和風力發電為主的再生能源占比不斷提升，但其可提供電力的時間有限，如，太陽能光電平均僅3-4個小時、離岸風電約8-9小時。天然氣電廠可作為24小時穩定供電的基載電力來源，又可以配合再生能源的啟停調度，是國家電力供給的主要來源，目標占比達50%，就是希望透過興建燃氣電廠，才能加速汰換掉更高污染源的燃煤火力電廠，整個能源政策有其階段性和延續性，九崴電廠要靠大家支持。