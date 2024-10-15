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民進黨立委洪申翰日前揭露台北市府列冊萬華區僅2名拾荒者，其餘拾荒者無法領取「資收關懷計畫」補助，台北市長蔣萬安今（15）回應稱是中央未納入廢紙類，無法增加參與意願。對此，洪申翰反擊是台北市府不願列冊，將拾荒者視而不見，砲轟蔣萬安請走出冷氣房。台北市政府回應表示，問題從來不是「不造冊」，而是在中央現行標準下「無法入冊」，不只是當代版「何不食肉糜」，更不知洪申翰口中說的「鐵鋁罐」回收價反而有剝削拾荒者的可能。對於洪申翰委員的批評，北市政府副發言人李政軒表示，洪申翰無視中央訂定的標準排除了臺北超過9成資源回收物的事實，不只是當代版「何不食肉糜」，更不知他口中說的「鐵鋁罐」回收價反而有剝削拾荒者的可能。李政軒表示，問題從來不是「不造冊」，而是在中央現行標準下「無法入冊」，市府的態度一直是只要資收戶有意願、符合規定，就積極協助造冊並申請相關補助。然而，根據台北市環保局每月統計資收戶的回收數據，紙類就佔7成，是資收戶重要不可或缺的收入來源；洪申翰心心念念的「鐵鋁罐」回收佔2成多，但中央訂定鋁罐的回收價遠低於民間業者回收價五倍有餘，資收戶不會為了加入補助而賤價賣給官方，也因此沒有加入造冊的動力。李政軒質疑，洪申翰對台南四個行政區、高雄一個行政區「連一個造冊的資收戶都沒有」隻字不提，這是否嚴重地雙重標準？李政軒呼籲，洪申翰不該只靠「空想有鐵鋁罐」，習慣當一個空降的不分區，而對真正長期致力於資源回收領域並照顧資收戶的環保局一線同仁指指點點。若真的希望照顧到以紙類回收為主要收入來源的台北多數資收戶，應該「下凡」體察民間真實需求、對症下藥監督中央改制。