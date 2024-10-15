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針對傳出復華投信基金經理人涉嫌炒股，金管會今（15）日表示，絕不容許基金經理人炒股，金管會也有嚴格監理措施，目前此案依相關行政程序進行中，等結果確定後，會對外完整說明。金管會也呼籲，基金經理人不要以身試法，相關觸法行為，很容易被相關監管機關偵測及調查。金管會證期局官員表示，基金經理炒股這是絕對不容許的事，金管會對這部分有嚴格監理措施，案件來源不論是有人檢舉，還是金檢查到或其他監理措施發現，會予以適當處理，只是目前這案子正依相關行政程序辦理，在進行行政處理之前，該進行程序都會進行也會一一予以釐清，該進行的程序都會做，等結果確定會對外完整說明。至於外界擔心金管會進一步開放主動型ETF，是否會加劇基金經理人炒股的發生？官員強調，金管會立場明確，炒股絕不容許，對於投信人員交易利益衝突防範措施，現行也有相關機制，包括採取事前預防、事後交易監控、法遵宣導等監管措施，今年2月20日也有基金經理人精進監管機制，包括新增7項及精進6項防範措施，並在1年內分3階段完成，包括拉高投信內稽內控疏失罰鍰至1500萬元，並可對經理人減薪、停職或解職，若經理人炒股、背信損壞投資人權益，投資人可提告求償等。金管會主秘蔡福隆也呼籲，基金經理人不要以身試法，金管會對基金經理人交易都有嚴密監視及監管預警機制，相關觸法行為很容易被相關機制偵測及調查。