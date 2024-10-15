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▲葉瑋庭喜迎二女兒Makenna。（圖／葉瑋庭臉書）

▲葉瑋庭透露大女兒已準備分玩具給妹妹。（圖／葉瑋庭臉書）

歌手葉瑋庭昨（14）日迎來喜迎二女兒 Makenna 誕生。葉瑋庭除了是「星光二班」的成員外，還是張惠妹（阿妹）演唱會團隊中的御用和聲。即使剛剛生產，她也迫不及待想回到阿妹的大巨蛋演唱會舞台上，她表示：「就算溢奶也要跟著姐姐所有團隊站著，穿回高跟鞋，一起在大巨蛋舞台唱歌！」她的經紀人透露，葉瑋庭對這次的演出充滿期待，不想錯過這樣的機會。葉瑋庭與加拿大籍丈夫 Russ 在 2017 年結婚，並育有一女 Mackenzie。此次迎接二胎後，她分享道：「歡迎妳的到來～Makenna Freya Sharyn Eagles，在這個家裡，愛只會更多不會變少…」她透露大女兒已經準備好將玩具分一半給妹妹，全家人都洋溢著幸福氛圍。葉瑋庭笑說，這次生產讓她感到自己更需要堅強，並希望成為兩個女兒的榜樣。在談及對兩個女兒的愛時，葉瑋庭坦言，曾擔心 Mackenzie 會感到愛被分走，但後來理解到，家裡的愛反而變得更多，「我們感受到另一種幸福，家中的愛流動得更加豐富。」她在臉書分享了一家四口的全家福照片，並表示自己對這份新生活充滿感恩與喜悅。