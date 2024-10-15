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▲▼電影中，金喜愛（上圖右）、張東健（上圖左）；薛景求（下圖左）、金秀賢（下圖右）分別飾演一對夫妻。（圖／Naver電影）

▲預告中，金喜愛發狠的看向嫂嫂秀賢。（圖／網銀國際影視）

▲《非普通家族》11月1日在台上映。（圖／網銀國際影視）

南韓最新懸疑驚悚鉅作《非普通家族》由影帝薛景求攜手張東健、金喜愛、金秀賢同台飆戲，劇情講述一對個性迥異的兄弟，追求名利雙收的律師哥哥、善惡分明的醫師弟弟，一同發現他們各自的孩子竟然成為罪犯，就此展開考驗人性的一道道測驗。前導預告今（15）日釋出，薛景求與張東健為了「如何處置兒女未來」大打出手，金喜愛更眼神發狠的看向嫂嫂秀賢聲：「我們正在開家庭會議，這女人為什麼在這？」角色發言超辛辣。《非普通家族》講述哥哥宰完（薛景求 飾）是一名成功的律師，為殺人犯辯護是他職業生涯黃金階梯上的家常便飯。與宰完剛好相反的是，他的弟弟宰奎（張東健 飾）是一名誠實正直的小兒科醫生，將病患健康置於金錢和利益之上，甚至為此不惜違反診所的規矩。兄弟2人固定會偕同妻子一起在餐廳碰面並享用美食，但當他們發現身為青少年的孩子們在網路新聞上「主演」了一段意想不到且已成犯罪的「惡作劇」時，他們的良心開始備受煎熬，往常的晚餐對話也隨之出現意想不到的變化。隨著討論如何處置兒女們的緊張局勢持續加劇，他們表面上如手足般的親密關係也漸漸消失殆盡，衝突一觸即發，最後壓軸主菜上桌，這頓晚餐即將畫下駭人聽聞的驚嘆號。南韓名導許秦豪有「影后製造機」稱號，金喜愛這次終於圓夢接演他的新作，更首度與張東健合作，飾演生活無虞的夫妻，她自爆：「最初角色設定中並不是年長女性，但我主動提出『和年長的女人生活不好嗎？』這樣的台詞，這讓我感到更自在。」和一代美男張東健演出對手戲時，金喜愛發現張東健並不在意外貌，她大力稱讚：「專注於演技的時候，他顯得格外迷人。他很清楚外表可能會帶來的問題，並在演技下了很大功夫，讓我忍不住為他鼓掌。」影帝薛景求在預告中發揮教科書級演技，他日前接受韓國媒體訪問時，透露讀完劇本的當下反應：「當我第一次接觸到劇本時，結局讓我感到非常驚訝。電影忠實的呈現原著中的場景，真的備感震撼。在多倫多影展舉行世界首映時，觀眾們也驚呼連連。」認為這部作品能夠引發思考和討論，感嘆說道：「與那些拿著槍、刀和各種裝備的反派相比，這部電影中的反派更加殘酷，因為無論怎麼做，都無法解決問題。」原 作：《The Dinner》類 型：驚悚導 演：許秦豪編 劇：許秦豪、朴恩喬、朴俊錫語 言：韓文片 長：116分鐘主 演：薛景求（飾演：宰完）張東健（飾演：宰奎）金喜愛（飾演：妍京／宰奎的妻子）金秀賢（飾演：智秀／宰完的妻子）上映日：2024年11月1日