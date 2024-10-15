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美國總統大選倒數約20天的時間，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與再度成為共和黨總統人選的川普戰況激烈，賀錦麗近日接受CBS專訪時首度觸及台灣議題，卻不願如總統拜登承諾出兵衛台，US Taiwan Watch美國台灣觀測站共同編輯李可心在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，賀錦麗在外交政策上較仰賴外交體系的建制派人士說法來回應，走向過往戰略模糊的趨勢。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到US Taiwan Watch美國台灣觀測站共同編輯李可心、國際政治評論員趙君朔、國民黨桃園市議員凌濤談及最新國際議題以及美國大選戰況。主持人邱師儀問到，現在不論台灣或美國選民，幾乎只分為討厭川普和喜歡川普，賀錦麗本身實在是沒什麼流量，川普這次是否有可能再度選上重返白宮？李可心指出，現在看民調全數都在誤差範圍，縱使有些模型預測賀錦麗較有機會，但差距實在太近，且從過往經驗來看，民調較難觸及到川粉，2016讓大家對於民調的信心大大降低，2020看起來信心有稍微回來，川普確實是有點機會。談到此次賀錦麗接受CBS《60分鐘》專訪談及台灣議題，卻不願承諾出兵衛台，李可心認為，拜登具有相當豐富的外交經驗，相較之下，賀錦麗的外交經驗並不豐富，就算是過去四年執政期間有參與一些諸如國安會議的簡報會議，但她並不是決策者，在國際議題上，賀錦麗回答問題的態度顯得保守，也較仰賴外交體系內建置派人士的說法來回應，跟過往國務院的回答類似，趨向戰略模糊政策。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。