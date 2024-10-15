大樂透第113096期今（15）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，今晚大樂透獎號為05、10、13、28、39、41，特別號為49；今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，只剩下倒數兩期，最後一期得獎者將會均分剩餘獎金，本期還剩下9組尚未送出，稍早獎號也已經開出。
🟡10/15完整中獎號碼
大樂透獎號：05、10、13、28、39、41，特別號為49。
大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看
49樂合彩：05、10、13、28、39、41。
今彩539：02、19、27、33、35。
39樂合彩：02、19、27、33、35。
3星彩：417。
4星彩：7822。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。
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大樂透獎號：05、10、13、28、39、41，特別號為49。
大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看
49樂合彩：05、10、13、28、39、41。
今彩539：02、19、27、33、35。
39樂合彩：02、19、27、33、35。
3星彩：417。
4星彩：7822。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。