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▲台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，只剩下倒數兩期，最後一期得獎者將會均分剩餘獎金。（圖／記者顏真真攝）

大樂透第113096期今（15）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，今晚大樂透獎號為05、10、13、28、39、41，特別號為49；今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，只剩下倒數兩期，最後一期得獎者將會均分剩餘獎金，本期還剩下9組尚未送出，稍早獎號也已經開出。大樂透獎號：05、10、13、28、39、41，特別號為49。49樂合彩：05、10、13、28、39、41。今彩539：02、19、27、33、35。39樂合彩：02、19、27、33、35。3星彩：417。4星彩：7822。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。