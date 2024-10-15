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▲北檢將在12月3日宣判結果。（圖／資料照）

檢方求刑7至9個月 強調違法持有

案件引發社會關注 法院裁決備受期待

藝人黃子佼因涉嫌持有未成年性影像，今（15）日在台北地方法院出庭應訊，並於三小時的庭審中堅稱自己「無刑責」，理由是影片持有時間在相關法規修訂前，因而不構成刑事責任。法官在聽取檢辯雙方的辯論後，宣布將於 12 月 3 日進行宣判，屆時將決定黃子佼的最終法律責任。檢方表示，黃子佼持有的影片數量達 47 部，涉及數十名未成年受害者，且當中部分受害者年僅 11 歲。儘管黃子佼的辯護律師指出影片購入時間早於法律修訂，但檢方強調其持有行為仍屬違法，並建議法院判處 7 至 9 個月徒刑，讓他入獄服刑。黃子佼的辯護律師在法庭上主張，影片取得時間不構成刑責，並指控檢方的證據取得程序不符正義標準。辯方進一步指出，黃子佼僅是持有影片，未有散布行為，因此不應被追究刑事責任。此一立場引發檢辯雙方激烈交鋒，成為今日庭審的焦點。黃子佼涉案後一再改變認罪立場，引發外界對其言行的質疑，也引起社會對未成年性影像保護的重視。作為知名藝人，其行為備受關注，尤其在輿論聚焦此案時，許多人關心法院的最終裁決。台北地院預定 12 月 3 日宣判結果，屆時將釐清黃子佼是否需承擔法律責任 。