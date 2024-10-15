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▲中共解放軍昨日展開「聯合利劍-2024B圍台軍演」 。（圖／翻攝自微博）

我國總統賴清德近期在國慶晚會、雙十國慶等場合，先後發表祖國論以及中華民國與中華人民共和國互不隸屬言論後，被中國當局定調是「新兩國論」，解放軍更展開「聯合利劍—2024B」環台軍演；對此，國台辦發言人陳斌華週二（15）就稱賴清德的發言毫無善意，是充滿欺騙的「台獨」新謬論，「企圖把所謂『中華民國』台獨化」。中共解放軍昨日剛結束13小時的「聯合利劍2024-B」軍演，包含中國外交部、國防部、國台辦等多個官方機構將軍演定調為「解放軍行動演練的就是打『台獨』、懲戒賴清德『台獨』論」，今國台辦發言人陳斌華反擊部分亞洲與西方媒體稱賴清德國慶談話「對中國展現了善意」，他再度指出，賴清德雙十講話「是一篇更具危害性、破壞性的『台獨自白』」。陳斌華指出，自從賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷堆疊、加碼並大肆宣揚其「台獨」分裂主張，無論是520拋出「新兩國論」，或本月初編造「祖國論」，還是這次在雙十講話拋出「台獨」新謬論，都如出一轍，且不斷升級挑釁一個中國原則，將「新兩國論」更加系統化、具體化，主張更加激進，對抗思維更強挑釁意味更濃，蓄意升高兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。「可以說，賴清德的『雙十』講話是一篇更具危害性、破壞性的『台獨自白』。」陳斌華強調，賴清德在講話中聲稱「中華民國已經在台澎金馬落地生根」，是在蓄意割裂兩岸歷史聯結，掏空一個中國內涵，「企圖把所謂『中華民國』台獨化」，藉所謂「中華民國」之名行「台獨」 之實，具有欺騙性、迷惑性；將「新兩國論」從抽象概念具體化、明晰化，涉及經濟、社會等多個層面，是在將其「台獨」主張灌輸民眾、付諸實踐，為謀求「台獨」分裂進行社會動員。陳斌華續指，賴清德所聲稱「互不隸屬」、宣揚台灣「主權獨立」，是在改變兩岸關係性質，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，企圖推動變相的「法理台獨」；聲稱「中華人民共和國無權代表台灣」、台灣要走向世界，是在挑戰國際社會堅持一中原則的基本格局和二戰後國際秩序，加大推動「台灣問題國際化」，乞求外部勢力為其「台獨」行徑背書，「倚外謀獨」禍心昭然若揭。他痛批，賴清德所言所語、所作所為，是在販賣「兩國論」、煽動「台獨」分裂，是在蓄意挑釁、破壞兩岸關係，還接著質問「哪裡有什麼『溫和』、『善意』？賴清德就是一個不折不扣的『台獨工作者』、『和平破壞者』。」陳斌華總結稱，如今「反對『台獨』分裂的鬥爭，本質上是一場反分裂和維護國家統一的鬥爭」，並強調中國近日採取的一系列堅決有力反制措施，「是一個主權國家懲戒圖謀分裂國家行為、捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，也是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。」最後他也向賴清德政府喊話，「『台獨』分裂勢力每挑釁一次，我們的懲戒反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。」