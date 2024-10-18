我是廣告 請繼續往下閱讀

▲偶像文化是目前大勢，因此女團選秀《未來少女》也成為一大黑馬。（圖／踢帕娛樂提供）

▲《全明星辯論會》詼諧犀利的風格意外製造出不少效果，一不小心就迸出濃濃火藥味。（圖／MyVideo提供）

▲《綜藝大熱門》從2013年開播以來就是收視扛壩子，是不少觀眾每天必看的熱門節目。（圖／綜藝大熱門 IG）

「第59屆金鐘獎」頒獎典禮將在10月18、19於台北流行音樂中心正式登場，本次節目類型競爭激烈，「綜藝節目獎」入圍的節目類型多元，有音樂類、選秀類、綜藝類等等，其中《綜藝大熱門》已經是第5度入圍該獎項；除此之外，偶像文化是目前大勢，因此女團選秀《未來少女》也成為一大黑馬，堪稱「死亡之組」。《MUSIC MAKER 音樂主理人》為音樂選秀節目，由陶晶瑩、邱宇辰（毛弟）主持，去年（2023）開播，主打以原創音樂為主軸，參賽者多是才華洋溢的音樂創作者，賽制方式更是令人耳目一新，讓觀眾沈浸在音樂饗宴中，儘管是首次入圍，卻一口氣入圍了4個獎項，除了「綜藝節目獎」之外，還包括「節目類導播獎」、「節目類燈光獎」、「節目類聲音設計獎」。由王牌製作人詹仁雄製作的《未來少女》是女團選秀節目，由於如今受到韓國影響，偶像文化盛行，去年節目開播後立刻引發熱烈討論，最終勝出的隊伍「幻藍小熊」經過一年時間磨練，近來更是已經進軍韓國，《未來少女》成功成為全台灣最受關注的女團選秀節目，掀起一股女團熱潮，不僅如此，主持人木木（林葦妮）也連帶被捧紅，今年金鐘甚至還擔任紅毯主持人，是主持界最受期待的新星之一。《全明星辯論會》由知名製作人B2製作，為辯論類綜藝節目，節目會邀請18位明星以辯論作為表現方式，分兩隊合作競賽，探討議題。主持人為視網膜，評審長則是公信力十足的陶晶瑩，詼諧犀利的風格意外製造出不少效果，一不小心就迸出濃濃火藥味，是傳統電視節目不曾嘗試過的挑戰，由於話題性十足，廣受到觀眾歡迎，節目類評審主委劉思銘也提到入圍關鍵，直言節目整個節奏、來賓、過程都非常新穎。客家電視台的節目《怪客臨門》主題新穎，以劇場喜劇的各種元素，包括傳統曲藝、日本漫才、脫口秀等方式傳遞客語文化，每一集都會有一位特別來賓，節目會以喜劇方式巧妙結合客家語，製造出輕鬆學習傳統語言的機會，藉此來吸引年輕族群，同時宣揚客家文化、語言，充滿創意的主題受到評審們青睞。《綜藝大熱門》由吳宗憲、陳漢典、LULU主持，從2013年開播以來就是收視扛壩子，是不少觀眾每天必看的熱門節目，作為金鐘獎常客，《綜藝大熱門》已經第5度入圍，幾乎年年都會上榜，過去更曾獲獎2次，其中一次還是去年，今年同樣外界呼聲超高，有機會蟬聯。