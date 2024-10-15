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北韓聲稱其首都平壤三度遭到來自韓國的無人機侵擾，且散佈反金正恩政權傳單，為此週二炸毀連接兩韓的鐵公路，引發朝鮮半島緊張情勢急遽升高。與北韓關係密切的中俄對此都發表立場，中國外交部強調「呼籲各方避免進一步激化矛盾」，與北韓簽署「全面戰略夥伴關係條約」的俄羅斯則明確批評韓國「侵犯北韓主權，干涉其內政」。北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭今年6月簽署了「全面戰略夥伴關係條約」，俄羅斯外交部針對近期兩韓局勢也公開表態，稱韓國「派遣無人機飛至平壤散佈反朝傳單的行為為侵犯北韓主權，干涉其內政」。克里姆林宮則是在被問及「全面戰略夥伴關係條約」條文當中，提及「任一方面臨侵略時將會有相互協助」時，明確表示條約的措辭無須再釐清，「這相當清楚，重點在於這份條約意味在所有領域會有更深入的戰略合作，包括在安全事務。」韓國外交部則對俄羅斯的立場表達了深切遺憾，強調俄羅斯支持北韓未經證實的單方面指控，是對韓國的不公正對待。韓國當局強調，北韓近期持續的挑釁行為，特別是以核武器威脅韓國，才是導致局勢惡化的根本原因，並呼籲俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，應對北韓加劇緊張的行為進行制止，並促使北韓回到對話桌前，進行外交解決。另一方面，中國外交部發言人毛寧則在記者會上表示，中方高度關注半島局勢的發展，並呼籲各方避免進一步激化矛盾，強調中方一貫支持半島和平穩定，並希望問題能通過政治途徑解決。此前韓媒透露北韓最高領導人金正恩近期曾將中國稱為「宿敵」，在韓國等國家幾乎都派代表團出席的中國官方儀式，北韓甚至沒有派遣外交官員出席，不過金正恩也在北韓國慶76週年時，感謝了習近平的致電祝賀；相較之下，蒲亭訪問北韓簽署協議時，金正恩還讚美蒲亭是北韓「最親愛的友人」。韓國外語大學教授金承來（Kim Seun-rae）向「阿里郎新聞台」（Arirang News）表示，北韓自2019年起持續面臨聯合國全面制裁，而北韓與俄羅斯的「全面戰略夥伴關係條約」軍事聯盟確保雙方在戰略層面的利益。他強調，這項條約對於朝鮮半島安全有重大影響，俄羅斯可能是目前唯一有能力遏止北韓挑釁與軍事威脅的國家，而對俄羅斯來說，西方國家、金承來教授與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）都指出北韓目前正為烏克蘭戰爭的俄方提供軍事支援，北韓是否還會進一步介入俄烏戰爭成為外界關注焦點。