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中信金控要收購新光金，也就是所謂「非合意併購」，最後因金管會反對而放棄，但並不是任何金控、銀行都可以發動「非合意」併購，必須符合金管會設定的4大條件門檻，也才有資格向金管會提出申請。金管會今（15）日也公布最新名單，雖然維持「7金、8銀」不變，但台新金因淨值報酬率（ROE）未達標，掉出榜外，玉山金因符合相關條件而入榜。對於金控或銀行發動「非合意」併購，金管會訂有4大門檻，包括資本充實、經營能力佳、具國際布局發能力及企業社會責任良好，其中「經營能力，要求最近3個年度均無累積虧損，而且最近3個年度之合併報表稅前ROE及ROA平均數均不低於同業前2/3水準；「資本充實」設算以資本計提原則所計算取得控制性持股後的資本適足率超過法定標準，且雙重槓桿比率（金控）或投資限額（銀行）未超過法定上限。此外，想要發動非合意併購，還要有國際布局發展能力，申請人於3個以上國家或地區設有營業據點（不含辦事處），且其中1個營業據點經營業務超過5年 ，同時也要最近3個年度的公司治理評鑑均屬前35%，並能提出深耕社會責任具體事蹟，如積極參與社會或公益活動、消費者保護、勞資關係與員工福利、環境永續、企業社會責任政策等事項有具體良好事蹟。金管會銀行局副局長侯立洋今日也公布最新名單，根據去年底財務數據顯示，今年符合非合意併購資格的金控共有7家，包括富邦金、中信金、國泰金、玉山金、元大金、永豐金及凱基金。至於符合資格的銀行有8家，包括台北富邦銀行、中信銀行、國泰世華銀行、台新銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行及上海銀行共計8家。若與去年名單相較，侯立洋指出，今年金控的家數沒有變一樣有7家，只是多了玉山金、少了台新金，主要是台新金稅前ROE低於同業平均數的前2/3，至於玉山金則因ROE達標而進榜。不過，即便擁有發動非合意併購的入場券，金管會還是擁有最終准駁權，以這次新光金搶親大戰來說，中信金一度想收購新光金股票，只是金管會不同意，中信金只能放棄此併購案，最後台新金與新光金股東臨時會順利通過合併案，目前正準備向金管會申請。