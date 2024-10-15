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▲UNIQLO於10月10日至10月17日凡單筆消費滿2000元，即免費贈送市價299元「時尚多色便攜購物網袋」乙個。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

日系平價服飾品牌「UNIQLO」因價格便宜及款式眾多，受到許多小資族群歡迎。而近日就有一名網友分享，他在UNIQLO結帳時收到一個免費贈品，竟是質感極佳的購物袋，只要消費金額滿2000元即贈送，貼文一出讓大批網友心動直呼：「好想蒐集啊！」一名網友近日在Threads上分享：「UNIQLO送的環保袋好可愛！」只見原PO拎了一個黑色網狀購物袋，簡約的設計讓外觀相當時尚，且容量並不小，可以輕鬆裝入不少物品，捲起來還能變小小一個，非常好收納，且肩帶設計非常貼心，背起來不會卡在腋下，是時髦又實用的小物。對此，超過8千名網友們被吸引朝聖，「好想蒐集啊」、「這環保袋很可以耶」、「好想看完全部顏色，這顏色有質感又好看」、「我明天也想去買了」。還有人分享，「昨天去結帳，店員讓我選顏色耶」、「今天拿到寶藍跟紅色」。事實上，UNIQLO為了歡慶10月多元共融月及雙十節日，推出「多彩生活節」，10月10日至10月17日凡單筆消費滿2000元，即免費贈送市價299元「時尚多色便攜購物網袋」乙個。活動期間內全台共限量4萬5000份，每日限量，共有五種顏色，恕不挑色不累贈，且送完為止。