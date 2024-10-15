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▲▼貓貓們紛紛獻上肉球秀，療癒了正在洗碗的媽媽。（圖／翻攝自YT「猫は液体」）

▲透明玻璃果然是貓咪賣萌的祕密武器，看了很難不被收服啊！（圖／翻攝自YT「猫は液体」）

貓咪的肉球既柔軟又彈嫩，讓許多鏟屎官都愛不釋手。日本就有一名飼主家中養了5隻貓，她某天拿出3個圓形金魚缸，意外陸續收服3隻貓咪入駐，她隔著透明玻璃欣賞貓貓們的「肉球秀」，忍不住被萌到融化，也吸引了將近5萬名網友前來朝聖。YouTuber「@猫は液体」家中養了5隻貓毛孩，一天媽媽在洗碗時，特意在一旁流理台上放了一個圓形金魚缸，而三花貓「餡蜜」很快地上鉤踏入，整隻窩進魚缸內陪伴媽媽洗碗，貌似非常滿意被包覆的安全感，而媽媽透過透明魚缸看到貓咪飽滿又被擠扁的肉球，趕緊拿出相機拍照留念。不久後，橘白貓「甜不辣（てんぷら）」成為第二隻被魚缸收服的貓貓，甜不辣的粉紅色肉球也同樣一覽無遺，讓媽媽笑喊：「就這樣一邊洗碗，腦中也分泌了快樂多巴胺。」最後則是「炸豬排（とんかつ）」踏入第三個魚缸，讓流理台變成一場療癒的肉球秀，媽媽也忍不住欣賞了許久。影片曝光後，網友們全被萌翻直呼，「沒想到金魚缸其實很符合貓體工學」、「我也要去買金魚缸看貓咪肉球秀」、「這個畫面可以看一整天」、「每天都這樣生活，媽媽真是幸福」、「真是一個適合秋夜的完美影片」。