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▲孫安佐雖比賽失利，但仍堅持追夢。（圖／Threads）

孫安佐今（15）日在自己的社群媒體發佈戰敗後第一部影片，他強調自己站上擂台是為了實現夢想，不會畏懼挑戰，雖然敗給「台中燒打雞」韓森但仍會繼續堅持自己的夢想。影片中他對媽媽說：「媽，我覺得我度假太久了……」接著還跟父母孫鵬和狄鶯喊話：「沒有問題！」似乎也是要他們別再擔心他，兒子已經是獨當一面的大人了。儘管在實境節目《拳願之星》上與「台中燒打雞」韓森的比賽中並未獲勝，孫安佐還是在網路上分享了自己的比賽經歷，並表示這只是追夢旅程中的一部分。對於支持者和年輕人，他鼓勵大家不要輕易放棄，認為練習格鬥能讓人更堅強，並呼籲年輕人遠離不良行為，投入運動與訓練，這樣才能讓生活變得更積極正面。孫安佐藉由參加格鬥比賽向大眾展示運動的積極影響力。他呼籲年輕人遠離壞習慣，建議他們投入運動鍛鍊，提升自律與毅力。他強調，透過運動，人們可以找到新的生活方向和健康的生活方式。他也邀請粉絲觀看他的比賽賽事，並為自己所熱愛的運動加油打氣。