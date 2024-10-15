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▲林書豪將代表新北國王出征東超聯賽。（圖／林書豪臉書）

。新濠影滙綜藝館是一座專門舉辦體育賽事及演唱會等各類精彩娛樂盛事的綜藝館。場內設有5,000個座位，包括242個貴賓席，另外更設有16間豪華私人貴賓廂房作私人派對空間。新濠影滙綜藝館將作為衛冕澳門冠軍球隊的澳門黑熊的主場。2024年10月30日，2024年11月6日，釜山KCC宙斯盾將親臨澳門，與澳門黑熊進行小組賽。釜山KCC宙斯盾早前擊敗水原KT音速爆音，成功衛冕韓國籃球聯賽冠軍。身高6尺1寸高的後衛許雄（Heo Ung）為總冠軍賽最有價值球員，在多場聯賽中平均獲得18.8分。2024年12月11日，精彩的「澳門經典賽」雙場賽事將於當地時間晚上7時上演，首場比賽由P.LEAGUE+亞軍桃園璞園領航猿對陣韓國籃球聯賽亞軍水原KT音速爆音。隨後在晚上9時，澳門球隊澳門黑熊將迎戰P.LEAGUE+冠軍新北國王。新北國王最為人熟悉的是前NBA球星林書豪，他亦是亞洲籃球的佼佼者。除林書豪外，該球隊還有後衛組合林書緯和李愷諺。林書緯於上個賽季平均得到11.5分，而李愷諺則榮膺P.LEAGUE+總冠軍賽最有價值球員。東亞超級聯賽行政總裁Henry Kerins先生表示：「東亞超級聯賽很高興能延續與新濠博亞娛樂的長期合作關係，將五支亞洲頂尖籃球隊帶到澳門。東超籃球比賽提供獨特的體育娛樂體驗，加上新濠影滙打造的完美舞台，將為澳門及大灣區的球迷帶來熱烈的球賽氣氛。」對於東超2024-25 賽季的四場比賽，新濠高級副總裁兼新濠影滙項目總經理Kevin Benning先生表示：「新濠致力為賓客提供多元化的世界級娛樂體驗，我們非常高興能夠與東亞超級聯賽攜手合作，於新濠影滙為一眾球迷帶來頂級的亞洲籃球聯賽，為這座美麗的城市引進更多體育及娛樂盛事。」澳門黑熊為晉身東超2024-25賽季的兩支新聯賽球隊之一。在2023-24賽季結束後，澳門黑熊簽下多位實力球員，包括7尺6寸高的中鋒德古拉（Samuel Deguara）。此外，名將梁建寧亦回歸球隊。梁建寧是一位6尺1寸高的全能後衛，而這也是他第二次效力於澳門黑熊。