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經濟部長郭智輝今（15）日表示，自己發想要在菲律賓蓋綠電案場，再透過船隻或海底電纜運輸回國內，更點名美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）提供協助。一位AIT發言人晚間回覆，美國常與盟友及夥伴一同努力，共同面對現代挑戰、適應未來變化，並且掌握21世紀的各項機會。對方也表示，對於台灣致力與理念相近夥伴，如菲律賓在貿易及投資關係上深化，AIT表達支持，「至於針對特定計畫的細節內容，我們則建議應詢問經濟部。」郭智輝今日表示，為了滿足國內廠商在2030年綠電需求，考慮在菲律賓建設綠電案場，再透過船隻或海底電纜運輸回國內。他更舉例，新加坡與澳洲也有向澳洲買綠電，兩國相隔4300公里，台灣與呂宋島只要300公里。為何有這樣想法，他解釋，因為很多地方政府對於推展綠能有不同的見解，「但是我們要使用綠電的廠商是不能夠等的」，所以才設想要讓這些廠商找一個能快速達標的方法。郭智輝強調，在其他國家蓋電廠不一定是由台電興建，會請廠商協助建置，未來運回台灣的綠電，價格也會低於本地綠電價格。媒體追問郭智輝是想要開闢甚麼綠電電廠時，太陽能、風能及地熱能都可能是選項，詳細進度則回覆「現在才是剛發想而已！」但他透露，AIT處長谷立言有提供協助，尋求附近國家，包括菲律賓、日本。